Powerkids kennenlernen

Viernheim. Die Powerkids der TSV-Amicitia-Triathlon-Abteilung laden zum Schnuppertraining ein. Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011 und 2012 können spielerisch die Techniken im Schwimmen, Radfahren und Laufen lernen. Die Powerkids trainieren dreimal in der Woche, um gemeinsam zu laufen, zu schwimmen und zu radeln. Im Vordergrund stehen die Bewegungsfreude und der Spaß am regelmäßigen Training. Für das Training wird nichts außer Badesachen, ein verkehrstüchtiges Fahrrad mit Helm, ein Paar Turnschuhe und Sportsachen benötigt. Wer sich im Triathlon einmal ausprobieren möchte, kann sich per Mail beim Trainerteam melden (kontakt@tsv-triathlon-viernheim.de). Weitere Infos über die Powerkids und die Trainingszeiten gibt es auf der Homepage www.tsv-triathlon-viernheim.de/schueler-jugend/powerkids/. su

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1