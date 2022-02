Positive Testspielbilanz

Viernheim. Die Viernheimer Fußballherren können auf ein recht erfolgreiches Wochenende zurückblicken, zumindest, was die Ergebnisse angeht. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden war die Bilanz positiv, allerdings dürften nicht alle Trainer zufrieden gewesen sein. So erzielte Kreisligist TSV Amicitia beim 6:3-Sieg gegen Olympia Lorsch sechs Tore, musste aber drei Gegentreffer hinnehmen. Die zweite Garnitur feierte bei der SG Bensheim einen 5:3-Erfolg, konnte beim unterklassigen Gegner aber nicht komplett überzeugen. Die SG Viernheim vermied mit dem 3:3-Unentschieden beim B-Ligisten Blau-Weiß Mannheim zwar eine Niederlage, wurde der Favoritenrolle aber nicht gerecht.

Die Blau-Grünen gewannen am Samstagvormittag zu ungewohnter Zeit die torreiche Partie gegen Lorsch zwar klar mit 6:3, zeigten in der Defensive allerdings einige Schwächen gegen das Team aus der hessischen Kreisoberliga. Es bleiben aber noch gut vier Wochen Zeit, um diese Fehler zu beheben. Bis dahin sollte auch die Chancenverwertung verbessert werden, denn gegen Lorsch wurde ein gutes Dutzend klarer Möglichkeiten nicht genutzt. Spielertrainer Timo Endres, der wegen einer Erkrankung von Patrick Marschlich diesmal allein die Verantwortung tragen musste, brachte sein Team früh in Führung (19.), verpasste kurz darauf aber das 2:0. So konnten Denis Holdschick (26.) und Luca Gaggiano (35.) noch vor der Pause die Partie drehen.

In der zweiten Halbzeit gelang Mannschaftskapitän Laurenz Baaß der schnelle Ausgleich (47.), und Philipp Haas sorgte in der 64. Minute für die 3:2-Führung. Olympia schlug durch Yannick Gatscha aber zurück (69.). In der Schlussphase kamen die Hausherren noch zu vielen Möglichkeiten, von denen Baaß (71./85. Foulelfmeter) und Haas (77.) drei Chancen nutzen konnten.

Auch Reserve erfolgreich

Die zweite Garnitur der Blau-Grünen war im Vergleich zur FSG Bensheim aus der hessischen Kreisklasse C Bergstraße das etwas bessere Team, war im Abwehrverhalten aber zu sorglos. Letztlich war es dem dreifachen Torschützen Kerem Kuzu zu verdanken, dass ein 5:3-Erfolg heraussprang.

In der 20. Minute traf Kuzu vom Elfmeterpunkt aus zur Viernheimer Führung. Nur 120 Sekunden später glich Kristopher Frese aus. Auch die erneute Fühung durch Kuzu (32.) hatte nicht lange Bestand, denn David Kelava machte schnell das 2:2 (35.). Mit dem Pausenpfiff markierte Fynn Mandel den 2:3-Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Kuzu das 2:4 markierte. Lorsch ließ aber nicht nach und kam durch Tim Prosser umgehend zum Anschlusstreffer (72.). Den Endstand markierte Serhat Taflan in der Schlussminute per Foulelfmeter.

Nur mit Mühe konnte A-Ligist SG Viernheim eine erneute Niederlage vermeiden. Beim ESC Blau-Weiß Mannheim aus der B-Klasse gab es durch das 3:3-Unentschieden zumindest ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern. Vor der Pause waren schon fünf Treffer gefallen. Steven Schreck (10.) hatte die Südhessen früh in Führung gebracht, was die Blau-Weißen durch Steffen Stein aber umgehend ausglichen (12.).

Razvan Calota ließ dann die Mannheimer jubeln, den Schreck mit dem 2:2 schnell wieder erstickte. Für Viernheim traf Marco Buttler sogar noch zur Pausenführung (45.). Am Ende reichte es aber nicht zum Auswärtssieg, denn Mathias Eckert war für die Hausherren noch einmal erfolgreich (66.). JR