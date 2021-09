Ponyreiten als Höhepunkt

Viernheim. Nach vielen Monaten der Einschränkungen und des „Notbetriebs“ war es wieder so weit: ein gemeinsamer Ausflug von Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Erziehern. Auf der Grundlage der geltenden Coronabestimmungen ging es unter Einhaltung der 3G- und AHA-Regel vom AWO Familienzentrum Kirschenstraße aus für 30 kleine und 17 große Teilnehmer los in den Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der knapp einstündigen Busfahrt regnete es fast pausenlos, und auch am Zielort war der Himmel wolkenbedeckt, und es regnete. Dies erwies sich im Nachhinein jedoch als Vorteil, denn nach der Ankunft im Hohenloher Hof ging es zunächst in die riesige, wohl temperierte Spielscheune, in der es auch gleich zum Ponyreiten ging. Das Ponyreiten war sofort die große Attraktion für die Kinder. Jeweils ein Kind durfte auf einem der vier Ponys reiten, während ein weiteres Kind gemeinsam mit einem Erwachsenen das Tier führte. Nach rund zehn Minuten wurde gewechselt. Der Kontakt mit den Ponys beschränkte sich aber nicht nur auf das Reiten, sondern konnte nach dem Mittagessen mit dem Striegeln im Stall fortgesetzt werden. Von solcher Verwöhnung wollten die ebenfalls im Stall weilenden Esel nicht ausgeschlossen werden, was die Kinder ihnen natürlich auch nicht vorenthalten haben.

Parallel zum Ponyreiten kosteten die Kinder den ganzen Vormittag das große Spielangebot in der Spielscheune aus. Dazu zählten drei Trampolins, auf denen die Kinder und Erwachsenen ausgiebig ihre grobmotorischen Fähigkeiten austesteten. Nicht weniger attraktiv waren die Schaukeln und das Balancieren auf der Slack-Line. Ein Kriechtunnel motivierte die Kinder zum Versteckenspielen und rundete das Angebot in der Spielscheune ab.

Eine Anregung für die Erweiterung des eigenen „Fuhrparks“ im AWO Familienzentrum fanden die Verantwortlichen in einem asphaltierten Nebenbereich der Spielscheune. Dort standen für die Kinder zahlreiche olifu bikez Racer zur Verfügung. Bei diesen Dreirad ähnlichen Fahrzeugen finden Antrieb und Lenkung nur mit den Füßen statt. Die Hände sind frei und können für verschiedene Ballspiele eingesetzt werden. Die Kinder fühlten sich durch die tiefe Sitzposition wie in einem Sportwagen, was sich im Fahrstil auch sofort bemerkbar machte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rennspaß beim Kurvenfahren

Für alle Racerpiloten, die eine weitere Herausforderung suchten, gab es die olifu bikez Snakes. Der große Unterschied der Snake gegenüber dem Racer lag in der Beweglichkeit der Hinterräder. So kann neben dem Antrieb über die Füße auch mit dem Heck der Snake beschleunigt werden. Der richtige Spaßfaktor kam beim Kurvenfahren.

Beim Mittagessen konnten sich die Ausflügler stärken. Inzwischen hatte auch der Regen aufgehört, so dass bis zur Rückfahrt das restliche Gelände erkundet werden konnte. Lange verweilten die Kinder beim Streicheln der Hasen und Ziegen. Andere nutzten die Gelegenheit, die Rutschen und Riesenschaukeln im Außenbereich sowie die Minibagger im Sandbereich auszutesten.

Müde, aber glücklich kam die Gruppe schließlich wieder im AWO Familienzentrum Kirschenstraße an. Alle waren sich einig darin, wie wichtig die direkten sozialen Kontakte untereinander für alle Beteiligten sind. Gut, dass im AWO Familienzentrum Kirschenstraße sukzessive unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen viele gemeinsame Aktivitäten wieder starten. red