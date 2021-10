Polizisten angegriffen

Viernheim. Ein 22 Jahre alter Mann aus Viernheim wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagmorgen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Weil der Mann in einer Wohnung in der Rathenaustraße gewalttätig wurde, ist gegen 9 Uhr die Polizei gerufen worden. Der 22-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Er beleidigte und bespuckte die Polizisten und bedrohte sie. Auch versuchte er, gezielt an den Kopf eines Polizisten zu treten. Während des Einsatzes konnte der 22-Jährige kurz flüchten. Nach seiner Festnahme endete sein Tag erst einmal auf der Polizeiwache. Nach der Anzeigenaufnahme kam er erst einmal in die Zelle, um weitere Straftaten zu verhindern. kur/pol