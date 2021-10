Polizei gleicht Spuren ab

Viernheim. Professionelle Täter sprengen immer wieder Geldautomaten – auch in Viernheim und anderen südhessischen Kommunen. Nun gibt es einen Ermittlungserfolg in den Niederlanden. Ermittlern aus Norddeutschland und dem Nachbarland war es gelungen, 23 mutmaßliche Täter aufzuspüren.

„Auch die Ermittler in Hessen untersuchen, ob es womöglich einen Zusammenhang zu den Sprengungen in unserem Bundesland gibt“, sagte Christiane Hansmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Darmstadt, auf Anfrage dieser Redaktion. Das Präsidium sei eine von zahlreichen Dienststellen in Deutschland, die in dem jüngsten Ermittlungserfolg involviert sei.

Viernheim wiederholt betroffen

Neun Beschuldigte sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie die Polizeidirektion Osnabrück mitteilte. Die Geldautomaten wurden demnach allesamt im vergangenen Jahr gesprengt. Betroffen waren den Behörden zufolge zwar vor allem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bayern. Es sei aber nicht auszuschließen, dass die Spur auch nach Südhessen führt, heißt es von der Polizei in Darmstadt.

Allein in Viernheim wurden seit 2017 sechs Mal Geldautomaten gesprengt, dazu kommt ein fehlgeschlagener Versuch. Zuletzt zerstörten Täter in der Nacht zum 22. Juli einen Automaten in der Filiale der Deutschen Bank. Werden die Täter nicht auf frischer Tat geschnappt und können flüchten, bleibt den Ermittlern nur der Vergleich von Spuren, die an zwei oder mehreren Tatorten gefunden wurden. Das sei eine aufwendige Sache, sagte Hansmann. Ein Abgleich von DNA-Spuren oder Fingerabdrücken nehme mehrere Monate in Anspruch, fügte die Sprecherin am Freitag hinzu.

Indes offenbart der jüngste Fahndungserfolg in Sachen Automatensprengungen, wie raffiniert die Täter vorgehen. So habe sich ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Täter unter dem Vorwand der künstlerischen Nutzung Geldautomaten in die Niederlande liefern lassen. Diese soll er nach Polizeiangaben mit einem Komplizen genutzt haben, um die Sprengungen zu trainieren. wol