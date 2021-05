Polizei codiert Fahrräder

Viernheim. Die Polizei in Viernheim bietet im Juni und Juli interessierten Fahrradbesitzern jeweils einen Termin zur Radcodierung an. Die Aktion findet am Freitag, 18. Juni, und am Freitag, 16. Juli, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr statt. Codiert werden die Räder im Betriebshof der Polizei Viernheim an den Garagen auf der Rückseite der Kettelerstraße 6 A. Die Zufahrt ist möglich über den Schillerplatz.

Für die Aktion wird um eine telefonische Anmeldung ab Dienstag, 1. Juni, werktags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer 06204/ 9 37 70 gebeten. Interessierte sollten einen Eigentumsnachweis, beispielsweise die Rechnung für das Fahrrad und den Personalausweis mitbringen. Bei E-Bikes wird der Schlüssel für die Batterie benötigt. Sollte ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden können, bittet die Polizei um frühzeitige Absage, damit der Termin an andere Interessenten weitergegeben werden kann. red