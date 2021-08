Politik sieht sich unter Zugzwang

Viernheim. Die Sanierung des Rathauses in der Innenstadt ist eigentlich beschlossene Sache. Doch das Angebot des Unternehmers Werner Gutperle, zum Festpreis von 17 Millionen Euro vor Ort ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten, hat frischen Wind in die seit vielen Jahren diskutierte Frage gebracht. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Kostenentwicklung beim Umbauprojekt, aber auch die Tatsache, dass der Investor – wenn auch nur befristet – 2000 Quadratmeter an Büroflächen zur Verfügung stellen kann. Ein solches Ausweichquartier für die Verwaltungsmitarbeiter während der Bauphase fehlt bislang in den Planungen.

Ausgerechnet CDU, UBV und FDP – die Fraktionen, die die Sanierung angestoßen hatten – haben mittlerweile das Gespräch mit dem Viernheimer Unternehmer gesucht. CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Scheidel hat dabei festgestellt, dass Gutperle nicht auf das vorgeschlagene Projekt festgelegt sei, sondern auch auf einem anderen Gelände für die Stadt bauen würde. Was Scheidel momentan besonders beschäftigt, ist die vorübergehende Unterbringung der städtischen Bediensteten. Gerade aus diesem Grund sei es empfehlenswert, sich das Angebot Gutperles genau anzusehen, sagt der Christdemokrat. „Bevor wir ausschreiben, müssen wir die Räume schon haben, um auszuweichen.“ An diesem Thema gelte es nun mit Nachdruck zu arbeiten. Eventuell müsse die Stadt bei der Umsiedelung der Verwaltung schrittweise vorgehen, um das Projekt stemmen zu können.

Scheidel betont, der Beschluss pro Sanierung stehe unverändert. Allerdings wolle die CDU aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen das Gespräch mit den anderen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung suchen, um die Rathaus-Frage nun endlich zu lösen. Dafür brauche es eine breite Mehrheit. Schon jetzt seien sich alle einig: „Es muss etwas passieren.“

Das sieht auch die UBV so, wie deren Fraktionschef Walter Benz betont. Die Wählervereinigung habe mit Gutperle offene Fragen geklärt und sei auch nach dem Gespräch der Auffassung: „Wir sind für die Sanierung, sie hat erste Priorität.“ Allerdings, das fügt Benz hinzu, wenn es aus finanziellen Gründen zum Neubau käme, „würden wir das schlucken“. Für die UBV sei entscheidend, dass das Rathaus in der Innenstadt bleibe. „Wir sind ein großes Dorf“, sagt Benz. Sich mit Mannheim zu vergleichen und ein technisches Rathaus an die Peripherie zu stellen, sei völlig unangemessen. Laut Tobias Gieding hat die FDP bei der Gutperle Grundbesitz GmbH telefonisch „weitere Informationen eingeholt“. Bedeutende neue Erkenntnisse habe die Fraktion nicht gewonnen. Gieding sieht ungeachtet dessen „dringenden Gesprächsbedarf“ bei den politischen Parteien. Sollte die Stadt mit dem bereits beschlossenen Konzept nicht weiterkommen, gehe es darum, die frühere Entscheidung eventuell zu revidieren. Sonst fehle der Verwaltung der Auftrag, um in eine andere Richtung aktiv zu werden. Nach Vorstellung Giedings könnten auch private Initiativen dann eine Rolle spielen. „Wir stehen dem offen gegenüber.“

Sanierung als „Rohrkrepierer“

Noch nicht mit Werner Gutperle gesprochen haben die Sozialdemokraten. Fraktionsvorsitzender Daniel Schäfer schließt aber nicht aus, dass es – eventuell schon in naher Zukunft – dazu kommen werde. Er stehe unverändert auf dem Standpunkt, „dass man mit den Leuten reden soll“, sagt Schäfer. Das Angebot Gutperles werde die SPD zunächst einmal „ganz sachlich betrachten“. Die Euphorie anderer Fraktionen teile er nicht. Denn die Idee einer wirtschaftlichen Partnerschaft sei nicht neu und bereits in der Expertengruppe Rathaus unter dem früheren Ersten Stadtrat Jens Bolze diskutiert worden. Auch hält Schäfer den vorgegebenen Zeitrahmen für „einigermaßen unrealistisch“. Gutperle hatte den Stadtverordneten für ihre Entscheidung eine Frist bis 31. Dezember gesetzt. Darüber hinaus könne er die angebotenen Büroflächen nicht frei halten, teilte er per Brief mit. Auch Bürgermeister Matthias Baaß hält ein solches Ziel – sollte es die Politik denn anstreben – für nicht erreichbar. Denn zuvor müsste die Stadtverordnetenversammlung einen neuen Grundsatzbeschluss fassen, der dann wieder eine zeitintensive Ausschreibung der Arbeiten zur Folge hätte.

Das Sanierungsmodell hat SPD-Fraktionschef Schäfer jedenfalls gedanklich bereits abgehakt. Angesichts der Kostenexplosion – von ursprünglich 13 auf aktuell geschätzte 25,5 Millionen Euro – müsse man von einem „Rohrkrepierer“ sprechen. Die Politik sei in die Sackgasse geraten. „Wir brauchen jetzt eine schnelle Lösung“, so Daniel Schäfer.

Auch die Grünen haben nicht das Gespräch mit Werner Gutperle gesucht. „Und wir werden es auch nicht tun“, legt sich deren Fraktionsvorsitzender Thomas Klauder fest. Zunächst müsse eine politische Entscheidung in der Rathaus-Frage her. Danach sei es eventuell geboten, mit Unternehmen über eine Zusammenarbeit zu sprechen, sagt Klauder. Dabei könne Werner Gutperle einer von mehreren potenziellen Investoren sein.