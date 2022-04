PokerKings treten im HannesBräu auf

Viernheim. Welthits durch den musikalischen Fleischwolf zu drehen, das ist das Konzept der PokerKings. Wie aus Rock Jazz wird, aus Country Reggae oder aus Schlager Flamenco, lässt sich am Freitag, 8. April, im HannesBräu in Viernheim erleben. Dann spielt die Kernzelle der PokerKings, Marcus Stoll (Gesang, Gitarre) und Christian „Richie“ Hotzel (Gesang, Kontrabass), live.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schön öfter konnten die Gäste die Band im HannesBräu hören – Marcus Stoll und der Inhaber des HannesBräu, Uwe Kleinhans, kennen sich bereits seit Kindheitstagen. Und da das Brauhaus seine Ausschanktermine gerne mit Livemusik garniert, „ergebe sich hier wieder eine schöne Synergie“, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch am Freitag gibt es neben der Musik der PokerKings lokale Bierspezialitäten und Wurst vom Grill. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2