Poker Kings mit den allerbesten Karten

Viernheim. Es war wieder einmal eine gelungene Mischung aus gutem Wetter, toller Musik und frisch gebrautem Gerstensaft, die beim Konzert der Poker Kings im Hannesbräu für eine ausgelassene Stimmung unter den Gästen sorgte. Am Eingang wurde die Einhaltung der behördlichen Corona-Vorgaben „Geimpft, genesen, getestet“ kontrolliert, im Hof der Viernheimer Brauerei hatte „3G“ aber eine andere Bedeutung. „Gebraut, gezapft, getrunken“, lautete dort die Devise.

Die Besucher genossen die angenehme Atmosphäre wie einen musikalischen Kurzurlaub. Man hörte nicht nur altbekannte Lieder, sondern traf auch alte Bekannte wieder und führte so manch nettes Gespräch, wobei Corona nicht immer die Hauptrolle spielte.

Bekannte Stücke neu arrangiert

Brauer Uwe Kleinhans sah sich in seiner Entscheidung bestätigt, trotz Pandemie unter freiem Himmel eine Musikveranstaltung anzubieten. „Die Leute sind nach Monaten des Lockdowns und Einschränkungen einfach froh, wieder unter Menschen zu sein“, sagte der Hobbybrauer. Großen Anteil an dem unterhaltsamen Abend hatten die Poker Kings, die diesmal als Quartett angereist waren. Mit Hits aus mehreren Jahrzehnten der Musikgeschichte hatten die vier Musiker natürlich allerbeste Karten.

Bei so manchem Stück mussten die Zuhörer allerdings ganz genau hinhören, um das Original zu erkennen, denn die Oldies einfach nachzuspielen, das ist nicht Sache der Poker Kings. Jedes Lied wird von den Musikern mehr oder weniger stark verändert und auf der Bühne in neuem Arrangement präsentiert. Bandleader Marcus Stoll (Gesang, Gitarre), Christian Hotzel (Gesang, Kontrabass), Andreas Rathgeber (Akkordeon, Saxofon, Nasenflöte) und Jürgen Herb (Schlagzeug) spielten Swing-Klassiker, Country, Rock, Latin und Rock’n’Roll. Das Repertoire der Formation erwies sich einmal mehr als ausgesprochen vielfältig. Zu hören waren unter anderem die Stücke „Bei mir bist du schön“, im Original von den Andrews Sisters, „Sex On Fire“ von Kings of Leon und „Ich brauche keine Millionen“ von Marika Rökk. Der Klassiker „Born To Be Wild“ von Steppenwolf in einer Country-Version, „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews und „Just Can’t Get Enough“ von Depeche Mode kamen beim Publikum ebenso gut an.

