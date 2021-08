Pokalträume geplatzt

Viernheim. Nach den Erfolgen vor einer Woche sind am Sonntag die Pokalträume der Kicker von TSV Amicitia und SG Viernheim jäh geplatzt. Die Blau-Grünen unterlagen im heimischen Waldstadion dem favorisierten Landesligisten SG Horrenberg deutlich mit 1:4, zur gleichen Zeit zogen die Orangenen bei der Reserve des FV Leutershausen überraschend klar mit 0:3 den Kürzeren.

Der TSV Amicitia konnte den Heimvorteil nicht nutzen, scheiterte letztendlich an der mangelhaften Chancenverwertung. Wie man Tore erzielt, das zeigten die Gäste, die aus ihren wenigen Möglichkeiten gleich vier Treffer, allesamt nach schnellen Gegenstößen, erzielten. Der erste Konter führte zu einem durch Torhüter Ben Koppelmann verursachten Foulelfmeter, den Robin Wenzel sicher verwandelte (4.). Die Führung gab Horrenberg Sicherheit, während die Südhessen mit mehreren Fehlpässen einfach nicht zu ihrem Spiel fanden. Als Sebastian Starey kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte, schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein.

Der TSV Amicitia kam aber wie ausgewechselt aus der Kabine, war aggressiver in den Zweikämpfen und spielte schneller nach vorne. Der Lohn war der schnelle Anschlusstreffer durch Philipp Haas (47.). Danach lag der Ausgleich mehrfach in der Luft, es fehlte aber die Entschlossenheit im Abschluss. In diese Drangperiode setzte der Landesligist erneut einen Konter, der Starey mit dem 1:3 abschloss (70.). Dieser Treffer hat bei den Gastgebern den Stecker gezogen. So kamen die Gäste noch zu einem weiteren Treffer, wieder durch Wenzel per Foulelfmeter. Diesmal war Tim Achilles der Übeltäter. Die Blau-Grünen reklamierten bei den Aktionen gegen Patrick Marschlich und Sebastian Heinrich ebenfalls auf Strafstoß, doch die Pfeife von Schiedsrichter Fabio Kutterer blieb beide Male still.

Spiele im Mannheimer Kreispokal

Jetzt warten noch Spiele im Mannheimer Kreispokal. Im Halbfinale des Wettbewerbs aus der vergangenen Saison geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) zum A-Ligisten SG Oftersheim. Das Endspiel wird am Samstag (16 Uhr) bei der Spvgg. Ketsch angepfiffen. Terminiert wurde auch die Zweitrundenpartie des aktuellen Kreispokals. Am 11. August (19.30 Uhr) ist A-Ligist FV Brühl 2 der Gastgeber für Viernheim.

Überraschend ausgeschieden aus dem Kreispokal ist die SG Viernheim. Nach dem unerwarteten 3:2-Sieg über den Kreisligisten Germania Friedrichsfeld zogen die Orangenen in der zweiten Runde beim B-Ligisten FV Leutershausen 2 mit 0:3 den Kürzeren. SG-Coach Ralf Dalmus musste gleich mehrere Stammkräfte ersetzen. Einmal mehr half Abwehrroutinier Sascha Leitz von den alten Herren aus.

Leutershausen ging Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag von Sebastian Hammerstein (26.) und Jan Davydov (28.) mit 2:0 in Führung. Der Treffer von Frieder Pfefferle (59.) bedeutete dann die Vorentscheidung. JR