Pokalbegegnung deutlich verloren

Viernheim. Nachdem der TSV Amicitia Viernheim in der Fußball-Kreisliga Mannheim seine ersten vier Meisterschaftspiele gewinnen konnte und die Tabelle anführt, gab es am Mittwoch einen kleinen Rückschlag. Die Partie der zweiten Runde im Kreispokal verlor der Titelverteidiger aus Südhessen beim FV Brühl 2 sang- und klanglos mit 0:3 und ist damit ausgeschieden. Nun gilt es, die Enttäuschung schnell wegzustecken, denn am Sonntag, 5. September, 15 Uhr, steht beim VfR Mannheim 2 das dritte Auswärtsspiel in Folge an.

In Brühl waren die Viernheimer mit einer stark ersatzgeschwächten Formation angetreten, das Ausscheiden war also keine Überraschung. „Wir haben Spielern eine Chance gegeben, die bisher noch nicht so oft zum Einsatz gekommen sind. Weil die Brühler auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz dann auch mit großer Härte agiert haben, waren wie chancenlos“, sagte Trainer Patrick Marschlich.

Jetzt gelte es, sich auf die Begegnung bei der Reserve der Rasenspieler zu konzentrieren, um die weiße Weste und die Spitzenposition zu behalten. Der VfR Mannheim hat als Tabellenneunter bisher sechs Punkte auf dem Konto angesammelt, die aus den Heimsiegen gegen Friedrichsfeld (3:1) und Hockenheim (4:2) stammen. Der Saisonstart war mit knappen Niederlagen gegen Lindenhof (1:2) und den VfB Gartenstadt (0:1) wenig erfolgreich verlaufen.

Spielerkader wieder größer

Der TSV Amicitia Viernheim hat dagegen einen perfekten Auftakt hingelegt, obwohl man schon dreimal auswärts antreten musste. Neben dem 3:1-Heimsieg über den MFC Lindenhof gab es noch die Erfolge in Leutershausen (4:1), in Friedrichsfeld (2:1) und in Gartenstadt (4:0). Die Südhessen fühlen sich auf fremden Plätzen anscheinend wohl, was auch so bleiben soll.

Die Liste der wegen Verletzung oder Urlaub fehlenden Spieler ist kürzer geworden. Daniel Herbel, Florian Lammer, Martin Rheingans und Jason Linhoff hatten zuletzt wieder Einsatzzeiten. Vielleicht kann am Sonntag auch Patrick Marschlich wieder ins Geschehen eingreifen. „Ich habe unter der Woche ohne Komplikationen trainieren können, mal schauen“, gibt sich der Spielertrainer leicht optimistisch. JR