Plogging in Viernheim

Viernheim. Wer gerne joggt und dabei unserer Umwelt etwas Gutes tun möchte, hat am Sonntag, 15. Mai, um 10 Uhr die Möglichkeit, an einem Plogging-Lauf teilzunehmen, den der BUND in Kooperation mit der Kompass-Umweltberatung veranstaltet. Plogging verbindet Joggen mit Müllsammeln.

Treffpunkt ist der Parkplatz der Firma Büro Adler, Einsteinstraße 15, in Viernheim. Von dort wird eine abwechslungsreiche Route über 7,5 Kilometer gelaufen, welche auch jederzeit vorzeitig beendet werden kann. Es ist keine Voranmeldung nötig. Handschuhe sind mitzubringen. Die Müllsammelzangen und Säcke werden zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen gibt es bei der Kompass Umwelt- und Energieberatung, Telefon 06204/85 51. red

