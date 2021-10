Plauderstunde rund um den Apfel

Viernheim. Nach dem lange ersehnten Wiederbeginn der Plauderstunde im September findet der nächste Seniorennachmittag im Gemeindesaal in St. Hildegard am Dienstag, 19. Oktober, statt. Das Treffen wird unter dem Motto Apfel und Erntedank stehen. Interessantes über den Apfel, aufmunternde Bewegungsübungen und besinnliche Texte zum Erntedankfest werden den Nachmittag zu einer kleinen Auszeit vom Alltag machen. Bei Kaffee und (Apfel-) Kuchen ist ausreichend Zeit für rege Gespräche. Eingeladen sind alle Senioren und Seniorinnen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Es gelten die 3 G-Regeln, entsprechend sind Impfausweis, Negativnachweis und Maske mit zu bringen. Am Tisch müssen keine Masken getragen werden. red

