Platz sieben in Potsdam

Viernheim. Das zweite Saisonrennen der 1. Triathlon-Bundesliga war für die Frauen des TSV Amicitia Viernheim ein voller Erfolg: Nach Platz neun im ersten Rennen in Berlin reichte es diesmal in Potsdam sogar für Rang sieben.

Der zweite Wettkampftag der Bundesliga lockte mit einem interessanten Wettkampfformat: Zunächst stand ein Prolog an und dann ein Staffel-Verfolgungsrennen. Im Prolog starteten die Athletinnen einzeln über die Distanzen 250 Meter Schwimmen, 2800 Meter Radfahren und 1100 Meter Laufen. Für den TSV Amicitia waren Ursula Trützschler (13:47 Minuten), Kathrin Halter (13:55), Leana Bissig (13:56) und Lea Cagol (14:16) am Start. Alle zeigten gute Leistungen und landeten eng bei einander im Mittelfeld. In Summe der vier Zeiten hieß das Platz acht der Zwischenwertung.

Entscheidung fällt beim Laufen

Vier Stunden nach Prolog-Start folgte das eigentliche Rennen: Als erste Starterin, mit über vier Minuten Rückstand auf den einsamen Spitzenreiter Buschhütten, aber nur acht Sekunden hinter den Siebtplatzierten aus Berlin, schwamm, fuhr und lief Leana Bissig. Sie konnte Berlin hinter sich lassen, musste aber die Starterin aus Tübingen ziehen lassen. Auch Kathrin Halter und Lea Cagol lieferten sich mit Team Berlin einen Zweikampf um Platz acht. Ursula Trützschler konnte den Rückstand zu Tübingen wettmachen.

Weil Berlin seine stärkste Athletin an den Schluss gesetzt hatte, fiel die Entscheidung um Platz sieben beim Laufen. Die drei Athletinnen gingen innerhalb von drei Sekunden auf die Laufstrecke. Ursula Trützschler konnte sich auf dem Kilometer aber absetzen und den hervorragenden siebten Platz ins Ziel bringen. Beste Viernheimerin im Hauptrennen war Ursula Trützschler (17:56 Minuten) vor Kathrin Halter (18:19), Lea Cagol (18:53) und Leana Bissig (18:06). Den Gesamtsieg holten sich die Frauen aus Buschhütten, auf Platz zwei kam Potsdam vor Köln. Der dritte Bundesliga-Wettkampf ist für den 8. August in Nürnberg geplant. su

