Platz sechs zum Hinrunden-Ende

Viernheim. Punkt verloren oder Punkt gewonnen? Richtig einig waren sich die Fußballerinnen nach dem 3:3-Unentschieden bei TSV Tettnang nicht. Schließlich lagen sie dreimal in Führung, kassierten aber dreimal den Ausgleich.

„Ja, die Spielerinnen waren enttäuscht, standen wir doch kurz vor einem wichtigen Auswärtsdreier, als das 3:3 in der 84. Minute fiel“, sagte Trainer Patrick Kloskalla. Auf der anderen Seite war der TSV Amicitia am Ende der Partie mit seinen Kräften am Ende und hätte auch verlieren können. Angesichts der dünnen Personaldecke – vier Spielerinnen aus der zweiten Mannschaften rückten in den Oberligakader – waren die Viernheimerinnen mit der Punkteteilung am Bodensee doch zufrieden.

Die taktische Umstellung von Trainer Kloskalla, Toni von Achten und Pauline Kloskalla ins Mittelfeld zu ziehen, machte sich in der ersten Hälfte bezahlt. Luisa Weber rückte von der Innenverteidigerposition ins Sturmzentrum und bereitete dort zwei Tore vor. Audrey Mas erzielte in der zehnten Minute das 0:1, als Tettnang den Ball nicht klären konnte und sie nur noch einschieben musste.

Gefährliche Standards

Tettnang war nur durch Standards und Flanken auf ihre groß gewachsenen Spielerinnen gefährlich. Das Verteidigen der hohen Bälle bereitete dem TSV Amicitia Probleme, so konnte er den Ausgleich nicht verhindern. Nach einer Flanke köpfte Serafini zum 1:1 ein. Doch Viernheim setzte nach und kam wenige Minuten später erneut zur Führung. Svenja Lüger setzte sich im Zweikampf durch, stand allein vor der Tettnanger Torhüterin und erzielte das 1:2 (30.).

Der TSV Tettnang kam mit etwas mehr Druck aus der Kabine als die Gäste aus Südhessen und wurde nach einer knappen Stunde belohnt. Nach einem Freistoß war es wieder ein Kopfball, der zum Ausgleichstreffer führte. Von dem Rückschlag erholte sich der TSV Amicitia wieder schnell, Audrey Mas schoss Viernheim erneut in Führung. Mit den Einwechslungen von Michelle Siegle, Fulya Saridagli und Betül Sanduvac brachte Kloskalla frische Kräfte, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber kurz vor Schluss schaffte Tettnang wieder den Ausgleich zum 3:3-Endstand. „Auf der kämpferischen Leistung können wir aufbauen und auch spielerisch waren wir um einiges besser als in den letzten Spielen“, sah Trainer Kloskalla weitere positive Aspekte.

Mit dem Spiel in Tettnang ist die Hinrunde in der Oberliga abgeschlossen, mit 18 Punkten und 23:16 Tore liegt der TSV Amicitia auf Rang sechs. Weil aber fünf der 14 Teams absteigen müssen, wird vermutlich bis zum Saisonende um den Klassenerhalt gekämpft.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Pauline Kloskalla, Valeria Mangione, Antonia von Achten, Jessica Stroebel, Audrey Mas, Lorena Daub (79. Betül Sanduvac), Luisa Weber, Lea Erny (69. Michelle Siegle), Svenja Lüger (69. Fulya Saridagli) und Laura Schell. su