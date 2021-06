Platanensamen sorgt für Winterlandschaft

Viernheim. Schnee im Juni!? Nein, so weit ist der Klimawandel in Viernheim noch nicht fortgeschritten, auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein hat. Vor wenigen Tagen verwandelten nämlich Millionen Samen von riesigen Platanen einen Fuß- und Radweg neben der Heidelberger Straße kurzzeitig in eine Winterlandschaft.

Der starke Wind hatte den Samen mit seinen weißen Härchen dorthin geweht. Das in jedem Frühjahr immer wieder auftretende Naturschauspiel dauerte allerdings nicht sehr lange, und der Winterdienst des städtischen Bauhofs musste auch nicht ausrücken. Die Platane ist auch in Viernheim ein beliebter Straßenbaum, so auch entlang der Friedrich-Ebert-Straße und am Siedlerplatz, wo die Bäume mit ihren großen Kronen Schatten spenden. Das robuste Gewächs verträgt Trockenheit und Hitze, erträgt Salz im Boden und ist zudem schnittverträglich.

© Othmar Pietsch

Die Blätter der Platane erinnern an den Spitzahorn, sie sind glänzend dunkelgrün und werden im Herbst in ein schönes Ockergelb getaucht. Dann aber muss mit Rechen oder Laubbläsern angerückt werden, um das Laub zu entfernen. Die Blüten sind gelblich-grün, aber eher unscheinbar, die kugelrunden Früchte haben indessen eine borstige olivbraune Oberfläche. JR (Bild: Othmar Pietsch)