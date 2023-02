Weiher. Ein geparkter Pkw ist am Mittwochabend in Weiher beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Citroën in der Ortsdurchfahrt von Mörlenbach Weiher beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06252/7060.

