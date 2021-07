Pilates als Online-Angebot

Viernheim. Egal zu welcher Zeit, egal an welchem Ort: Das neue Angebot der Viernheimer Volkshochschule ermöglicht es, Pilates als Ganzkörpertraining individuell in den Alltag zu integrieren. Benötigt werden für die Teilnahme am Online-Unterricht nur eine Internetverbindung und eine E-Mail-Adresse.

An sechs aufeinanderfolgenden Montagen, ab dem 2. August, wird immer ab 9 Uhr ein neues Video zur Verfügung gestellt. Diese Videos können so oft und so flexibel angeschaut werden, wie die Teilnehmer das möchten. Die Gebühr beträgt 24 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Viernheim unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red