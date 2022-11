Photovoltaik auf dem Balkon

Viernheim. „Eigentlich könnte jeder Bürger und jede Bürgerin wenigstens einen Teil des eigenen Stromverbrauchs selbst produzieren“, finden Wolfram Theymann und Alois Huber von der Gruppe „Bürger Initiativ“. Sie werben dafür, sich an einer Sammelbestellung für Balkonsolar-Module zu beteiligen, die die Initiative „Solar Steckdose Lampertheim“ angestoßen hat.

Für den Kauf von Balkonkraftwerken wirbt eine Bürgerinitiative.

Die kleinen Photovoltaikanlagen für die Terrasse, auch Steckersolarmodul oder Guerilla-PV genannt, sind nach Angaben der Initiatoren leicht zu installieren. „Einfach den Stecker der Anlage in die eigene Steckdose stecken, und schon wird der erzeugte Strom in das eigene Wohnungsnetz eingespeist. Das geht auch als Mieter“, heißt es in der Mitteilung. Auf diese Weise könne schon ein Teil des Grundverbrauchs in der heimischen Wohnung, der durch Kühlschrank, Internetrouter oder andere elektrische Geräte entsteht, gedeckt werden.

Zu kaufen ist das Solarmodul nach Angaben von „ Viernheim Initiativ“ für 359 Euro. Bei günstigen Bedingungen produziere es ungefähr 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Bei einem Strompreis von mehr als 60 Cent pro Kilowattstunde entspreche dies einer Ersparnis von rund 180 Euro in zwölf Monaten.

Jeder Teilnehmer an der Aktion erhält den Organisatoren zufolge eine Einzelrechnung. Die Anzahlung in Höhe von 150 Euro werde kurz nach Bestellung fällig, vor der Auslieferung im April 2023 sei der Restbetrag zu überweisen. Die Abwicklung erfolgt über einen regionalen Händler aus Griesheim.

Keine Förderung in Viernheim

Einige Kommunen fördern den Kauf von Balkonsolar-Modulen. Die Stadt Heidelberg etwa bezuschusst die Anschaffungskosten mit 50 Prozent. In Viernheim hingegen sei das aktuell kein Thema, erklärt Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow auf Anfrage dieser Redaktion. Seines Wissens nach sei dies in näherer Zukunft auch nicht geplant. Eine Förderung sei nach Meinung von Experten unnötig, sagt Granzow, weil sich die Anschaffung der Module auch ohne Bezuschussung lohne.

Huber und Theymann betonen, die Gruppe „Bürger Initiativ“ sei gemeinnützig tätig und verdiene mit der Sammelbestellung kein Geld. Bei der Initiative handele es sich um eine Gruppe von Viernheimern, „die sich über kommunalpolitische Themen austauscht und in manchen die Initiative ergreift“. Für das kommende Jahr seien Informationsveranstaltungen zu der Thematik und zwei weitere Bestellrunden geplant.

Bestellungen für Balkonsolar-Module nimmt Alois Huber bis Montag, 28. November, per E-Mail an ah@buerger-initiativ.de oder unter der Telefonnummer 06204/7 53 40 entgegen.

Info: Weitere Informationen unter lust-auf-viernheim.de