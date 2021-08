Pflanzen richtig bestimmen

Viernheim. Wer sich für die Pflanzenwelt interessiert, hat einige neue Möglichkeiten. Mit dem Smartphone lässt sich in der Natur nicht nur der Weg finden, sondern auch erkennen, was am Wegrand zu sehen ist. Einige Apps erleichtern das Erkennen von Pflanzen und dokumentieren die Funde.

Bei einem Workshop der Initiative „Natürlich Viernheim“ stellte Roland Matern im Lichthof der Viernheimer Bibliothek die App „Flora inkognito“ vor, die nahezu 5000 heimische und im Freien vorkommende Pflanzenarten enthält. Meist verrät sie sehr schnell per Bilderkennung, welche Pflanzenart gesucht wird – mit großer Ergebnissicherheit. Eine weitere App lässt sich auch für Zimmer- und Gartenpflanzen nutzen. Nach einer kurzen Anleitung probierten die Teilnehmer die App sogleich vor Ort aus.

Unterschiedliche Blattstellung

Da klassische Pflanzenbücher sicher nicht überflüssig würden, wurde auch über deren Handhabung und Anwendungsbereiche gesprochen. Bei Bestimmungsbüchern arbeitet man sich meist durch verzweigtes Abfragen an das Ergebnis heran. Das ist zwar mühsamer, dabei erfährt man aber etwas über die Unterscheidungsmerkmale und die Verwandtschaften. Um Pflanzen sicher und schnell zu erkennen, ist es wichtig, auf systematische Merkmale zu achten. Das sind beispielsweise die Blattstellung, -formen und -ränder oder auch Blütenstände, Symmetrieverhältnisse und Anzahl der Blütenelemente. So auch, ob die Blütenblätter verwachsen sind oder frei wie bei den Rosengewächsen.

Spezielle Apps als auch Bücher informieren darüber, wie man die Fundorte festhält, um diese Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Wer „Flora incognita“ benutzt, kann seine Funde direkt weitergeben. Die Verbreitung der Pflanzen landen so im floraweb.de des Bundesamts für Naturschutz. Roland Matern wies auch besonders darauf hin, dass die Zahl der Pflanzen- und Tierkenner immer geringer würde. Pflanzennamen sollte man lernen wie Vokabeln, so Matern, auch dafür gibt es mittlerweile Apps, die ähnlich arbeiten wie das herkömmliche Karteikärtchensystem. Im Volksmund gibt es manchmal für eine Pflanze gleich mehrere Namen, so sei es durchaus erstrebenswert, die botanischen Begriffe zu lernen, die Verwechslungen vermeiden lassen.

Lebensraum für seltene Pflanzen

Anschließend ging es gemeinsam mit dem Rad zum Waldsee. Exemplarisch wurden einige Pflanzenarten und Lebensräume erkundet. Die Teilnehmer sahen sich den kleinen, am Boden kriechenden Vogelknöterich an, der charakteristisch für die sogenannten Trittrasen ist. Diese Vegetation auf Wegen wird oft kaum wahrgenommen.

Am Waldrand stieß man auf die blaue Ackerkratzbeere, die gern für eine Brombeere gehalten wird. Ein Lebensraum mit seltenen Pflanzen stand am Schluss des Treffens. Am Schindersbuckel wuchs früher eine Sandrasengesellschaft, von der dort noch einige Arten zu finden sind – darunter das Schillergras als Charakterart dieses Lebensraums. Sie ist eine Besonderheit, die Viernheim im Bereich Naturschutz hervorhebt.

Für das Projekt ziehen BUND und Verein Kompass an einem Strang. Gemeinsam möchten sie Naturschutzaufgaben praktisch angehen und unter dem Thema „Natürlich Leben“ Interessierten Anstöße und Anregungen mit kleinen Infoveranstaltungen geben. red