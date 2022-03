„Die Fastenzeit soll dazu ermutigen, zu beten. Denn das kann Berge versetzen.“ Pfarrer Ronald A. Givens forderte die Besucher im Aschermittwoch-Gottesdienst auf, für den Frieden in der Welt zu beten.

Auf das Haupt gestreut

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die mit dem Osterfest endet. All das, was die Menschen belastet, soll in dieser Zeit abgelegt werden. Als

...