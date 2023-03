Pfarreien sammeln alte Schuhe

Viernheim. . Die Katholische Kirche Viernheim lädt dazu ein, in der Fastenzeit den eigenen Schuhschrank auszumisten und alte Schuhe am Sonntag, 19. März, mit zum Gottesdienst in die Apostelkirche zu bringen. Die Spenden werden am Hauptportal des Gotteshauses gesammelt: von 9.30 bis 10 Uhr sowie von 11.15 bis 11.45 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die abgegebenen Schuhe nicht kaputt und nicht schmutzig sein dürfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen Paar gebrauchte Schuhe aussortiert. Daraus entsteht ein riesiger Schuhberg, der jährlich um mehrere hunderttausend Tonnen weiter anwächst und eine Belastung für unsere Umwelt darstellt“, heißt es in der Ankündigung der Aktion. Die katholische Kirche ruft dazu auf, Müll zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe einzusparen. Viele der weggeworfenen Schuhe seien noch sehr gut erhalten. Sie könnten von Menschen, die sich keine neuen Schuhe leisten können, weitergetragen werden.

Nach Angaben der katholischen Gemeinden kümmern sich Kolping Recycling und Shuuz weltweit um eine faire und transparente Verteilung der Schuhe. Mit etwa 70 Prozent geht der Großteil der in Deutschland gesammelten Schuhe in afrikanische Länder, rund 15 Prozent sind für Moldawien, die Mongolei, Kasachstan und in andere Länder bestimmt. Nach Osteuropa werden etwa zwei Prozent verschickt. Mit den Schuhspenden wird die Arbeit in der Pfarrei unterstützt, teilt die katholische Kirche mit. red