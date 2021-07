Pfarrei will Kirchturm sichern

Viernheim. Nachdem ein 44 Jahre alter Mann in der Nacht zum Dienstag die Glocken der Michaelskirche zum Läuten gebracht hatte, will die katholische Kirche Viernheim zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das teilte Gemeindereferent Herbert Kohl auf Anfrage dieser Redaktion mit. Nach Kohls Einschätzung hat der Eindringling das Drahtgitter im unteren Bereich des Kirchturms überwunden und ist in etwa vier Metern Höhe durch eine Öffnung von außen in das Gebäude eingestiegen. Die Eingangstür sei völlig unversehrt, berichtete der Gemeindereferent. Den Klöppel der Glocke habe der Mann vermutlich von Hand in Bewegung gesetzt.

Nach dem Vorkommnis will die Pfarrei den Turm für Unbefugte noch schwerer zugänglich machen und im Inneren eine Falltür installieren. Eine solche Vorrichtung habe es früher schon einmal gegeben, sagte Kohl. Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs werde die Gemeinde gegen den 44-Jährigen aber nicht stellen, so der Gemeindereferent.

Gedenken an zwei Verstorbene

Ein Unbefugter hat die Glocken von St. Michael geläutet. © Othmar Pietsch

Der Mann hatte mit seiner Aktion am frühen Dienstagmorgen etliche Menschen im Viernheimer Stadtgebiet aus dem Schlaf gerissen. Gegen 4.30 Uhr wurde die Ruhestörung der Polizei gemeldet, die eine Streife in die Kettelerstraße schickte.

Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen war der 44-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Die Glocken habe er im Gedenken an zwei Verstorbene geläutet. Es sei recht schnell gelungen, ihn zu beruhigen. Auf den Hinweis, dass bei einem erforderlichen Feuerwehreinsatz hohe Kosten auf ihn zukommen könnten, sei der Mann letztlich wieder vom Turm herabgestiegen. wk

