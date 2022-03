Pfadfinder schaffen Platz

Viernheim. „Allzeit bereit!“ lautet der internationale Leitspruch der Pfadfinderbewegung. So hat es nicht lange gedauert, dass auch die „Viernheimer Pfadfinder“ sich dazu entschlossen haben, ihr Domizil in der Lorscher Straße für Kriegsflüchtende zur Verfügung zu stellen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Da das Georgsheim nur über Toiletten und nicht über Duschen verfügt, mussten auch der TSV-Amicitia und die Stadt Viernheim, als Eigentümer der Liegenschaft, ihr positives Signal senden. Dies ist geschehen und am Samstag wurde mit Unterstützung des Stamms Folke Bernadotte, der Feuerwehr, des THW und der zuständigen Ämter der Stadtverwaltung eine Unterkunft für zunächst bis zu 20 Personen installiert.

Zusammenhalten sei das Gebot der Stunde, so die Pfadfinder. Und dies bedeute für alle Beteiligten ein wenig Verzicht. Im Multiraum können zunächst die Gruppenstunden der Pfadfinder stattfinden. Auch der TSV-Amicitia wird für die Trainings andere Duschmöglichkeiten in Anspruch nehmen müssen.

Alle zu erwartenden Bedarfe, wie Babybetten und Grundausstattung sind nun im Georgsheim vorhanden. Sollten spezielle Bedarfe nach Ankunft bestehen, wird die Stadtverwaltung darüber informieren. Die Pfadfinder wollen zunächst einen sicheren Ort der Zuflucht, Ruhe und des Ankommens bieten und bitten im Interesse aller, zunächst von unangemeldeten Besuchen oder sicherlich gut gemeinten Sachspenden vor Ort Abstand zu nehmen.

Mit der Hoffnung auf Frieden möchten die Pfadfinder auch anderen Vereinen in Viernheim Mut machen, sich in dieser schwierigen Situation einzubringen. red