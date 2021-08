Petra Mertsch und Helmut Träger an der Spitze

Viernheim. Die Mitgliederzahl hat sich verdreifacht, da können die Grünen Viernheim auch die Anzahl der Vorstandsmitglieder erhöhen. Der Ortsverband der Partei wird künftig von Petra Mertsch und Helmut Träger als Doppelspitze geführt. Unterstützt werden sie von erfahrenen Politikern und frischen Kräften.

„Die Anzahl der Mitglieder ist seit der letzten Jahreshauptversammlung von zehn auf 30 gestiegen“, freute sich der Vorsitzende Helmut Träger bei der Sitzung der Partei, zu der er acht stimmberechtigte Mitglieder begrüßen konnte. „Die Mitgliederzahl verdreifacht, da hat sich was getan in Viernheim“, lobte Moritz Müller vom Kreisvorstand der Grünen Bergstraße den Zuwachs.

Was Viernheims Grüne seit Januar 2019 bewerkstelligt haben, berichtete Helmut Träger. Die Europawahl 2019 habe der Ortsverband mit verschiedenen Vortragsabenden begleitet. Die Beteiligung bei „Viernheim 4 Future“ hob Träger ebenso hervor wie einen Workshop zum Radverkehr in Viernheim. „Und dann kam Corona“, berichtete der Vorsitzende, dass man in der Pandemie Thomas Klauder als eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufgestellt, die Kandidatenliste für die Kommunalwahl zusammengetragen und das Wahlprogramm verabschiedet habe. Seit der Kommunalwahl gebe es regelmäßige Treffen der „Grünen Runde“ zum Austausch über politische Themen.

Im Bericht aus der Fraktion erläuterte Thomas Klauder, dass in der kommenden Woche die Sondierungsgespräche mit der CDU zur Wiederbesetzung des Postens des Ersten Stadtrats anlaufen. Mit Blick auf das Angebot der Firma Gutperle Grundbesitz, einen Rathaus-Neubau zu errichten (wir berichteten), bekräftigte der Fraktionssprecher: „Wir sind gegen eine kostspielige Renovierung, aber offen für alle anderen Lösungen.“

Moritz Müller führte als Versammlungsleiter durch die Neuwahlen. Weil bei den Grünen ein gleichberechtigtes Duo aus Mann und Frau per Satzung gefordert wird, wurden eine Vorsitzende und ein Vorsitzender gesucht. Helmut Träger wollte für den Vorstandsposten eigentlich nicht mehr kandidieren, stellte sich aber erneut zur Verfügung, um neue Vorstandsmitglieder einzuarbeiten. Petra Mertsch hatte ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand bereits im Vorfeld signalisiert, allerdings nicht unbedingt als Vorsitzende. Das Duo wurde in geheimer schriftlicher Wahl einstimmig zur neuen Führungsspitze der Grünen für die nächsten zwei Jahre gewählt. Auch für den erweiterten Vorstand fanden sich neue Kräfte. Nachdem das Frauenstatut für paritätische Gleichbesetzung aufgehoben wurde, konnten Christopher Biebl und Ernst Ebermann als Beisitzer ebenso gewählt werden wie das bisherige Vorstandsmitglied Gerd Brinkmann. Andreas Wille, der in der Legislaturperiode die Kasse übernommen und kommissarisch geführt hatte, wurde offiziell in dieser Funktion bestätigt.

Infos über faire Lieferketten

Zum Abschluss informierten die Grünen über anstehende Termine. Am Samstag, 14. August, findet eine Informationsveranstaltung zu politischen Themen am Rathaus statt. Dabei sorgt Holger Bläß für die musikalische Umrahmung. Zusammen mit den Kreis-Grünen wurde die Veranstaltung „Endlich faire Lieferketten“ organisiert. Am Donnerstag, 2. September, 19.30 Uhr, in der Kulturscheune, wird die ehemalige Bundestagsabgeordnete und jetzige Kandidatin Anna Lührmann aus dem Kreis Rheingau-Taunus-Limburg über das Lieferkettengesetz informieren. su