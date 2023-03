Petra Mertsch nicht mehr Grünen-Chefin

Viernheim. Petra Mertsch (Bild) ist nicht mehr Vorsitzende des Viernheimer Ortsverbands der Grünen. Das bestätigte Vorstandsmitglied Helmut Träger auf Anfrage dieser Redaktion. Mertsch habe ihr Amt bereits Ende vergangenen Jahres niedergelegt. Warum sie diesen Schritt gegangen sei, konnte Träger nicht sagen. „Ich weiß es nicht, es war allen rätselhaft.“ Der langjährige Kommunalpolitiker der Grünen hatte auch keine Antwort auf die Frage, wieso die Partei die Öffentlichkeit fast drei Monate lang über die Personalie uninformiert ließ. Mertsch war am Dienstag für den „Südhessen Morgen“ nicht zu erreichen.

Geführt wird der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen aktuell von einem vierköpfigen Vorstand, teilt Träger mit. Der stellvertretende Vorsitzende Gerd Brinkmann repräsentiere die Partei nach außen und sei „erster Ansprechpartner“. Außerdem gehören – neben Träger – Christopher Biebl und Ernst Ebermann dem Gremium an. Die Grünen wollen nun den kompletten Vorstand neu wählen. Der Termin für die Mitgliederversammlung stehe aber noch nicht fest.

Doppelspitze mit Helmut Träger

Helmut Träger hatte den Ortsverband ab August 2021 gemeinsam mit Petra Mertsch als Doppelspitze geführt. Ein Jahr später wurde er – wie zuvor abgesprochen – aus seinem Amt als Co-Vorsitzender verabschiedet. Ab diesem Zeitpunkt war Mertsch für ein halbes Jahr alleinige Chefin des Ortsverbands. Träger lobt rückblickend das Engagement seiner Mitstreiterin: „Sie war rührig und hat Veranstaltungen organisiert.“

Für die Viernheimer Grünen ist der Rücktritt der Ortsverbandsvorsitzenden der zweite personelle Einschnitt innerhalb kurzer Zeit. Ende November hatte der damalige Fraktionschef Thomas Klauder völlig überraschend sein Mandat niedergelegt. Es habe „Differenzen in Strategie, Stil und politischer Ausrichtung“ innerhalb der Fraktion gegeben, so die Erklärung Klauders. Kurz darauf übernahm Astrid Pfenning den Fraktionsvorsitz der Grünen in der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung. (Bild: sandra Usler)