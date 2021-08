Peter Bläß folgt auf Michael Spieß

Viernheim. Pandemie-bedingt ging der Präsidentenwechsel des Lions Club in kleiner Runde über die Bühne. Peter Bläß übernahm dabei das Amt von Michael Spieß. Bei der Veranstaltung wurde laut einer Presseerklärung des Vereins der Ideenreichtum und die Improvisationskunst des scheidenden Präsidenten Michael Spieß hervorgehoben, der trotz der Einschränkungen in der Corona-Krise ein anspruchsvolles Programm realisiert habe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Höhepunkt war der digitale Vortrag von Sanofi-Forschungsvorstand Professor Jochen Maas Anfang des Jahres, an dem rund 100 Zuhörer live teilnahmen und der anschließend im Internet abrufbar war. Darüber hinaus gab es in Kooperation mit der Volkshochschule eine Vortragsreihe zur Demokratiegeschichte. Referent war Daniel Fritz, Lehrer der Albertus-Magnus-Schule.

Stabwechsel bei den Lions: Michael Spieß (l.) und Peter Bläß. © Lions Club

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz: Die Lions boten eine virtuelle Weinprobe mit dem Pfälzer Winzer Matthias Gaul und eine Familienwanderung zum Weißen Stein an. Die Adventskalenderaktion sei trotz Pandemie erfolgreich gelaufen, betont der Verein, so dass die vielfältigen Förderaktivitäten sozialer Initiativen uneingeschränkt fortgeführt werden könnten. Das Lionsjahr mit dem neuen Präsidenten Peter Bläß begann im Juli mit einer Führung des Viernheimer Historikers Herbert Kempf durch die Ausstellung zu „200 Jahren Hessische Verfassungsgeschichte“ in der Kulturscheune.

Gründer eines Ingenieurbüros

Peter Bläß hat in Viernheim vor mehr als 40 Jahren ein Ingenieurbüro für das Bauwesen gegründet und es mit seinem Team zu einer auch überregional bekannten Adresse gemacht. Er freue sich auf eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen und Begegnungen im kommenden Präsidentenjahr, teilte er mit. Der neue Präsident der Lions hofft, dass bald wieder mehr Präsenzveranstaltungen möglich sind. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2