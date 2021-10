Personalmisere plagt das Team

Viernheim. Mit dem letzten personellen Aufgebot fahren die Fußballerinnen des TSV Amicitia am Sonntag, 31. Oktober, zum nächsten Auswärtsspiel der Oberliga-Saison. Die Partie beim Tabellenzweiten FV Löchgau beginnt um 14 Uhr.

„Es sind gerade mal drei Spielerinnen dabei, die diese Woche voll trainiert haben“, schildert Trainer Patrick Kloskalla die Personalmisere vor dem neunten Spieltag. Zu den Ausfällen der vergangenen Woche kommt nun auch noch Pauline Kloskalla dazu, die sich im jüngsten Heimspiel einen Mittelfußbruch zuzog und mehrere Wochen fehlen wird. Mehrere Akteurinnen sind angeschlagen, so dass der Coach die Tagesform abwarten muss. Denn die Aufgabe FV Löchgau ist keineswegs einfach. „Das Momentum spricht für den Gegner, die haben 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, wir nur sechs“, meint Kloskalla. Löchgau ist damit auf den zweiten Platz vorgerückt, Viernheim hat die Verfolgerposition aufgeben müssen und ist Vierter.

„Wir sind gerade in einer Ergebniskrise“, sagt der Trainer. Denn obwohl nun seit vier Spielen nicht gewonnen wurde, stimmt die Form der Mannschaft. Zuletzt gegen Hegau hatte das Team sogar ein Chancenplus, alleine die Ausbeute war mangelhaft. „Die Verwertung der Chancen war in den letzten Spielen nicht gut“, ärgert sich der Coach, dennoch werde sein Team auch beim Tabellenzweiten Löchgau offensiv auftreten.

Bereits am Samstag, 30. Oktober,, zu der ungewöhnlichen Anstoßzeit um 12 Uhr, spielen die Frauen 2 beim SC Käfertal. Die Viernheimer Mannschaft von Andreas Siegle führt die Tabelle in der Landesliga an, mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Käfertal hat als Siebter erst zwei Zähler gesammelt, so dass die TSV-Amicitia-Frauen sicherlich als hoher Favorit in das Spiel gehen.

Ebenfalls am Samstag um 14.30 Uhr spielen die B1-Juniorinnen. Zuletzt haben sie in der Oberliga einen unerwarteten Heimsieg gegen den SC Sand einfahren können, so dass das Team aktuell auf dem hervorragenden fünften Platz liegt. Gastgeber der Oberliga-Partie ist jetzt der TSV Münchingen. Die Gegner haben in Spielen vier Punkte geholt, mit einem Unentschieden gegen Löchgau und einem knappen Auswärtssieg in Ellwangen.

Aktuell liegt Münchingen auf einem Abstiegsplatz – und weil die Viernheimer Fußballerinnen so weit wie möglich von der kritischen Zone wegbleiben wollen, wollen sie auch diesmal punkten. su