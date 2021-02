Viernheim. Mediziner und Pflegekräfte im Viernheimer Krankenhaus, die in Kontakt mit Corona- und anderen Risiko-Patienten stehen, haben jetzt Impftermine beziehungsweise haben bereits die erste Impfung erhalten. Das erklärte der Internist und Belegarzt in St. Josef, Dr. Max Karner, am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion.

Demnach hat das Impfzentrum Bensheim in der Woche zuvor eine neue Liste mit den zu impfenden Personen angefordert und erhalten. Karner schätzt, dass das gesamte Corona-Personal in den nächsten zwei Wochen geimpft sein wird. Einzig im OP-Bereich gebe es vereinzelt Mitarbeitende, die noch ohne Termin sind. Aber das sei auch nur noch eine Frage von Tagen, meinte der Arzt. Etwa 40 Mitarbeiter sind in St. Josef im Schichtdienst mit Corona-Patienten beschäftigt.

Diese Redaktion hatte am 11. Februar darüber berichtet, dass das Corona-Personal im Viernheimer Krankenhaus erheblich unter der Belastung leide, sich anstecken und das Virus nach Hause bringen zu können. Der Kreis Bergstraße hatte damals zunächst darauf verwiesen, das Personal von St. Josef sei laut Bundesimpfverordnung noch nicht an der Reihe, weil es sich um keine Notfall-Einrichtung handle.

In der Praxis sei das Krankenhaus sehr wohl verpflichtet, Notfälle aufzunehmen, sagte Karner. mas