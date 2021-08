Permanenter Blick auf das Handy

Viernheim. . Jeder kennt es: Das Handy klingelt oder vibriert, sofort greift man zum Telefon und prüft die eingegangenen Nachrichten. Und auch wenn es nicht klingelt, ist der permanente Blick aufs Smartphone zur Gewohnheit geworden. Dabei ist nicht jeder, der ständig das Smartphone in der Hand oder am Ohr hat, auch handysüchtig. Wobei der Begriff „Handysucht“ eigentlich falsch ist: „Nicht das technische Gerät macht abhängig, sondern die digitalen Inhalte“, erklärt Saskia Rößner, Projektkoordinatorin von webcare+, einem Projekt zur digitalen Sucht.

Betreut wird es von der hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Techniker-Krankenkasse. Mit einem Aktionsstand auf dem Apostelplatz machte das sonst rein digitale Projekt auf das Thema Handysucht aufmerksam und klärte Passanten darüber auf, wie sie sich von den verführerischen Inhalten distanzieren können.

„Man unterscheidet zwischen unproblematischer, problematischer und suchtartiger Nutzung“, sagt Saskia Rößner. So seien viele Kinder und Teenager in Corona-Zeiten zwar häufig mit ihrem Smartphone beschäftigt – oft war das Handy aber auch die einzige Möglichkeit, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder am Distanz-unterricht teilzunehmen. Um sein Nutzungsverhalten zu analysieren, gibt es neun Gewissensfragen, die jeder für sich beantworten kann: Fühlt man sich traurig oder ängstlich ohne Smartphone? Spürt man gesundheitliche Beeinträchtigungen? Steht das Handy über allen anderen Interessen? „Wer fünf oder mehr Kriterien mit Ja beantwortet, sollte sich Hilfe suchen“, sagt Saskia Rößner.

Für weniger Zeit am Handy gibt es schon viele kleine Tipps: unnötige Benachrichtigungen deaktivieren, handyfreie Zeiten und Zonen einführen oder das Telefon einfach mal lautlos stellen. Hinter der Sucht nach digitalen Inhalten stecken bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen oft andere Probleme oder Schwierigkeiten. „Online findet man leichter Anschluss“, nennt Saskia Rößner einen Grund. Gerade Online-Spiele verschafften manchmal Erfolgserlebnisse, die man in Schule und Beruf nicht habe.

Prisma besucht Schulen

Am Infostand in der Innenstadt war auch die Fachstelle für Medienabhängigkeit der Suchtberatung Prisma im Kreis Bergstraße vertreten. „Das Interesse und die Nachfrage nach Beratung zur digitalen Sucht ist sehr groß“, sagt Nikita Girard, die stellvertretende Fachbereichsleiterin. Die Fachstelle will Beratung vor Ort anbieten, was in Corona-Zeiten oft nicht möglich war. „Da gab es eben Online-Webinare“, erzählt Girard. Sobald es die Regeln wieder zulassen, sollen die Schulen besucht werden. Für die Schüler sind spezielle Präventionsprogramme zu Mediensucht entwickelt worden. su