„Peppa Pig“ feiert Party

Viernheim. Für das Familienmusical „Peppa Pig – Die Überraschungsparty“ am Samstag, 9. Oktober, 16 Uhr, im Bürgerhaus gibt es noch Karten. Wie die Sparkassen Stiftung Starkenburg mitteilt, war das Stück eigentlich ausverkauft. Weil sich die Einlassbeschränkungen geändert hätten, könne nun jedoch auch die Empore öffnen. Dort gibt es 50 Plätze.

Das Familienmusical mit dem süßen Schwein und seinen Freunden lädt alle Zuschauer ein, bunte Party-Hütchen mitzubringen und dann aufzusetzen, wenn Peppa Pig, in Deutschland auch bekannt als Peppa Wutz, überrascht werden soll. „Die hinreißenden Handpuppen, die farbenfrohe Kulisse und natürlich viele spannende Überraschungen machen die Show zu einer großen Party für die ganze Familie“, heißt es in der Ankündigung. Peppa Pig wird vom Theater auf Tour in Darmstadt in Kooperation mit van Hoorne Entertainment, Holland, gespielt. Es gilt die 3G-Regelung. Schulpflichtige Kinder erhalten Einlass mit ihrem Testheft. Sitzerhöhungen für Kinder dürfen mitgebracht werden. Karten für die Empore kosten 12 Euro und sind an der Tageskasse ab 15.20 Uhr im Bürgerhaus erhältlich. Das Stück dauert 80 Minuten inklusive Pause und eignet sich für Kinder ab drei Jahren. red