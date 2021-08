Pedro Leischwitz als Dauerbrenner

Viernheim. Sprecherin Anke Stößer kündigt einen echten Dauerbrenner am Start des Viernheimer Triathlons an: Pedro Leischwitz ist bisher bei allen Veranstaltungen gestartet – und ins Ziel gekommen. Vor seiner 37. Teilnahme hat der Hockenheimer die Ruhe weg, Sekunden vor dem Startschuss winkt er noch gelassen den Zuschauern zu. Dann heißt es auch für den Starter, Jahrgang 1958, auf zum Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Leischwitz ist einer von 126 Männern, die beim verkürzten Viernheimer V-Card-Triathlon 2021 über die Sprintdistanz am Start waren. Auch 42 Frauen waren dabei, als es 500 Meter im Waldschwimmbad, 20 Kilometer über die L 3111 und fünf Kilometer durch Stadion und Wald ging. Bei ihrem Heimrennen maßen sich auch 20 Viernheimer im sportlichen Dreikampf.

Vier Startgruppen

Die Erwachsenen trugen ihren Wettkampf, aufgeteilt in vier Startgruppen, am Samstagvormittag aus. Am Nachmittag gehörten Schwimmbad, Radstrecke und Laufkurs ganz den Schülern und Jugendlichen. Gerade die Jüngeren waren mächtig aufgeregt, für viele war es der erste Wettkampf seit vielen Monaten oder das erste Rennen überhaupt. Akribisch wurde geprüft, ob das Fahrrad in Ordnung ist, ob Schuhe, Helm und Startnummer auch richtig liegen, damit es in der Wechselzone schnell gehen konnte.

Die älteren Nachwuchssportler, die schon eine gewisse Wettkampfroutine haben, starteten in den Startgruppen mit den Erwachsenen. Felix Thome war bei seinem Sieg bei den Junioren über die Sprintdistanz ein bisschen schneller als sein Teamkollege Ruben Werle. Caera Campbell wurde Zweite bei der Jugend B, Arne Bausewein landete bei den Schülern A auf dem Silberrang. Tim Gutfrucht belegte Rang drei bei den B-Schülern.

Cara Bugert und Bruno Petri landeten bei den Jüngsten der Schüler C auf Platz zwei, Mia Jeckstadt wurde Dritte. Viel los war auch am Sonntag rund um das Stadion. Der TSV Amicitia richtete einen Saisonwettkampf für die Hessenligen (HTL) aus. 60 Herren-Mannschaften der ersten bis fünften Hessenliga waren am Start und 17 Damen-Teams aus der ersten und zweiten Hessenliga. Rund 370 Teilnehmer versuchten, Platzierungen und Punkte für ihren Verein zu holen.

Nacheinander ins Wasser

„Gerade das Schwimmen war beeindruckend“, sagt TSV-Amicitia-Abteilungsleiter Jürgen Thome. Die Starter wurden, wie beim Samstagsrennen auch, nacheinander im Zehn-Sekunden-Abstand ins Wasser geschickt. Und bei den großen Startgruppen kam es vor, dass die ersten Schwimmer schon aus dem Becken stiegen, als andere noch auf ihren Startschuss warteten.

Der TSV Amicitia war mit seinem dritten Frauenteam in der zweiten HTL vertreten. Silke Heidemann war die schnellste der vier Starterinnen und wurde Zweite in der Einzelwertung. Das Teamergebnis machten Hannah Geizenauer (8.), Elli Campbell (15.) und Jette Müller (18.) komplett – in der Endabrechnung stand ein sehr guter zweiter Platz. Bei den Herren in der ersten Hessenliga sorgten Björn Geizenauer mit einem siebten Platz, Nico Honsowitz als Zehnter, Henrik Schmitt und Benedict Schnitzler auf den Rängen 14 und 15 für das gute Gesamtergebnis, die Viernheimer erreichten Platz drei der Tageswertung.