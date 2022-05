Viernheim. Die Fußballer des TSV Amicitia Viernheim verabschieden sich am Samstag, 28. Mai, 16 Uhr, mit dem letzten Heimspiel der Saison in der Kreisliga von ihren Fans. Das Spiel gegen den TSV Neckarau wurde mit Einverständnis der Gäste um einen Tag nach vorne verlegt, damit Spieler, Trainer, Betreuer und Verantwortliche an Ort und Stelle gemeinsam mit den Anhängern die Meisterschaft feiern können. „Party nach der Partie“ lautet das Motto. Dabei soll auch reichlich Freibier fließen. Höhepunkt dürfte aber die Übergabe der Meisterschale durch den Fußballkreis Mannheim sein.

Natürlich würde man die Trophäe gerne nach einem Heimerfolg in die Luft recken und Fotos für die Nachwelt schießen. Auf die Punkte kommt es für die Südhessen längst nicht mehr an, den Titel und den damit verbundenen Aufstieg hat man schon seit Wochen in der Tasche.

Überragende Bilanz

Die Bilanz dabei ist überragend. Das Team der Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres hat bisher 89 von 96 möglichen Punkten geholt und ging nur bei der 0:2-Heimniederlage gegen den VfB Gartenstadt als Verlierer vom Platz. Man muss sicher lange in den Geschichtsblättern des Fußballkreises suchen, um eine ähnlich tolle Bilanz zu finden. Die Viernheimer würden ihre Statistik gerne weiter aufpolieren und setzen auch in den beiden noch ausstehenden Paarungen, das letzte Spiel findet beim abstiegsbedrohten FV Ladenburg statt, auf Sieg.

Patrick Marschlich ist optimistisch, dass das gelingt. „Egal, wer bei uns auf dem Platz steht, es läuft hervorragend und wir gewinnen einfach immer“, sagte er nach dem 4:2-Auswärtssieg am vergangenen Dienstag in Plankstadt, als man mit Ersatz antreten musste.

Überheblichkeit wäre gegen die Neckarauer aber sicher fehl am Platz, wie das wilde Hinspiel-Ende vergangenen Jahres gezeigt hat. Damals lagen die Blaugrünen Amicitia-Kicker mit 4:0 und 5:1 in Führung, ehe Torjäger Lars Leonhardt bei vielen Chancen mit zwei Treffern noch einmal für Spannung sorgte.

Der erfolgreiche Stürmer Leonhardt führt mit 40 Toren die Torschützenwertung an. Er wird die Neckarauer nach Saisonende aber in Richtung Gartenstadt verlassen, am liebsten aber natürlich mit der Torjägerkanone 2021/22 im Gepäck. JR