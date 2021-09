Party mit Peppa Wutz

Viernheim. Peppa Pig aus der gleichnamigen Kinder-Fernsehserie kommt endlich nach Viernheim. Die Sparkassenstiftung Starkenburg plante das Theaterstück für Kinder ab drei Jahren bereits für April 2020. Aufgrund der Pandemie musste der Termin verlegt werden Am Samstag, 9. Oktober, um 16 Uhr öffnet sich im Viernheimer Bürgerhaus nun der Vorhang für das Stück „Die Überraschungsparty“, wie Stiftungsmanagerin Andrea Helm ankündigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Theater auf Tour bringt Peppa Wutz ins Bürgerhaus. © Wim Lanser

Das Familienmusical mit dem süßen Schwein und all seinen Freunden lädt alle Zuschauer ein, bunte Party-Hütchen mitzubringen und dann aufzusetzen, wenn Peppa Pig, in Deutschland auch bekannt als Peppa Wutz, überrascht werden soll. Die Handpuppen, die farbenfrohe Kulisse und natürlich viele spannende Überraschungen machen die Show zu einer großen Party für die ganze Familie.

Bei der Veranstaltungen gelten die 3G-Reglungen, auch für Kinder ab sechs Jahre. Dies sei nicht nur für die Besucher so, sondern auch für alle Akteure, die am Veranstaltungstag tätig sind. Das Team der Sparkassenstiftung Starkenburg hält die Besucher an, sich über die Luca-App zu registrieren oder ein entsprechendes Formular vor Ort auszufüllen. Bis zum Sitzplatz gilt Maskenpflicht.

Eintrittskarten sind zu 7 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr bei der Tourismus-Information der Stadt Heppenheim, unter www.sparkasse-starkenburg.de/veranstaltungen und unter www.eventim.de erhältlich. Sofern noch Karten am Veranstaltungstag verfügbar sind, wird es eine Tageskasse ab 15.15 Uhr geben. „Die Karten kosten dann 12 Euro“, berichtet Andrea Helm. Einlass ist ab 15.30 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2