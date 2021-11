Partie der SG abgebrochen

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim erlebten einmal mehr kein angenehmes Wochenende. So kassierte die Reserve des TSV Amicitia im Zweite-Mannschafts-Derby bei der TSG Weinheim 2 eine deftige 0:4-Niederlage und beendete ihren Höhenflug der letzten Wochen. Beim Spiel zwischen der SG Hohensachsen und der SG Viernheim gab es keine Punkte, denn die Partie wurde in der Halbzeitpause vom Schiedsrichter wegen angeblicher Bedrohung durch Gästespieler abgebrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSG Weinheim 2 – TSV Amicitia Viernheim 2 4:0 (2:0): Der Aufwärtstrend der Südhessen endete an der Bergstraße mit einer deftigen 0:4-Niederlage recht heftig. Die Hausherren waren deutlich engagierter und zielstrebiger, erspielten sich auch mehr Torchancen. Zwei davon konnte Andre Halblaub mit einem Doppelschlag (11./14.) früh nutzen. Mit einem für die Gäste ernüchternden 2:0-Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Viernheims Trainer Tobias Kleiner brachte zum zweiten Abschnitt mit Tom Riesinger und Serhat Taflan für Kerem Kuzu und Lennard Vogeley zwei frische Kräfte, geholfen hat die Maßnahme allerdings nicht. Saleh Amiri machte mit dem 3:0 für Weinheim frühzeitig alles klar (59.). Andre Holz markierte zehn Minuten vor dem Abpfiff mit dem 4:0 den Endstand.

SG Hohensachsen – SG Viernheim (Abbruch beim 2:1-Zwischenstand): Die Viernheimer konnten sich eine Halbzeit lang den Angriffen der Gastgeber erwehren und es schien mit einem unentschiedenen Zwischenstand in die Kabinen zu gehen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) erzielte Muhammed Ali Corumlu aber doch noch die 2:1-Pausenführung für Hohensachsen. Zuvor hatte Gianluca Rizzi die Platzherren früh in Führung geschossen (5.), Elijahua Sommer konnte allerdings ausgleichen. Die Südhessen hatten nach dem Platzverweis für ihren Kapitän Noah Deuser (39.) dann allerdings schlechte Karten für das restliche Spiel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dazu kam es aber nicht, denn Schiedsrichter Dirk Schwanke fühlte sich von Viernheimer Spielern schon vor dem Seitenwechsel verbal bedroht und machte sich auf den Nachhauseweg. Die Gäste erfuhren davon übrigens vom Betreuer der SG Hohensachsen, der die Entscheidung des Unparteiischen überbrachte. Auch Viernheims Trainer Ralf Dalmus verstand die Welt nicht mehr. „Dafür gab es überhaupt keine Anzeichen. Wir werden eine entsprechende Stellungnahme an den Verband verfassen, denn an den Aussagen des Schiedsrichters ist nichts dran.“ JR