Partie bei der Schießbude der Kreisliga

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim steht am Sonntag (15 Uhr) vor einer lösbaren Aufgabe. Der souveräne Spitzenreiter ist bei der SG Hemsbach zu Gast, die als Tabellenvorletzter wohl nicht mehr vor dem Abstieg zu retten ist. Die Südhessen dürften ihren Zehn-Punkte-Vorsprung also verteidigen, während es bei den Hausherren passieren könnte, dass sie im 24. Saisonspiel ihre 21. Niederlage einstecken müssen.

Im Lager der Blau-Grünen herrscht beim Blick auf die Tabelle zwar eitel Sonnenschein, allerdings steckt den Akteuren und Verantwortlichen noch die schwere Verletzung ihres Mitspielers Timo Bauer vom vergangenen Sonntag in Hockenheim in den Gliedern. Die Diagnose war heftig, denn neben dem Wadenbeinbruch wurden auch noch ein Knöchelbruch sowie mehrere Bänderrisse festgestellt. Der Innenverteidiger ist noch am gleichen Tag operiert worden.

Rotieren bei der Aufstellung

In Hemsbach gilt es, den Fokus auf das aktuelle Spiel zu lenken, denn unterschätzen sollte man die Gastgeber nicht. Das Viernheimer Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres kann erneut auf zahlreiche Akteure zurückgreifen und wird bei der Mannschaftsaufstellung sicher wieder rotieren. Alles andere als ein klarer Sieg am Ende wäre eine große Überraschung. Das Hinspiel im Waldstadion endete übrigens mit einem 7:0-Erfolg für die Blau-Grünen.

Die Hemsbacher dürften sich bei 15 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer schon mit dem Abstieg abgefunden haben. Bisher gelangen in 23 Spielen erst drei Siege. Auffällig ist, dass es bisher noch kein Unentschieden gegeben hat. Mit 94 Gegentreffern ist die Deckung der Bergsträßer Schlusslicht in dieser Statistik, selbst hat man erst 24 Mal getroffen, so wenig wie kein anderer Kreisligist. Nach Punkten steht nur der SC 08 Reilingen als Tabellenletzter schlechter da. JR