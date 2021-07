Parade der Schlagerstars

Viernheim. Der Männergesangverein 1846 feiert an diesem Wochenende sein Gartenfest – allerdings fällt das Festprogramm Corona-bedingt diesmal kleiner aus. Eigentlich hat der MGV, der in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen des Chors feiert, sein traditionell mehrtägiges Fest immer mit vielen Gästen auf dem Festgelände am Sandhöfer Weg gefeiert, mit Chorgesang, Unterhaltungsmusik, Kabarett, Feldgottesdienst und Wellfleischessen. In diesem Jahr wird das dreitägige Fest auf das Areal rund um das neue Vereinshaus verlegt.

Und es gelten von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, besondere Hygienevorschriften: Die Anzahl der Besucher ist begrenzt, teilnehmen können an allen drei Tagen nur vollständig geimpfte, genesene oder tagesaktuell getestete Personen. Auf dem Festgelände sitzen die Gäste in einem offenen Zelt sowie unter Pavillons und Schirmen. Festbeginn ist am Freitag um 18 Uhr mit dem Auftritt befreundeter Chöre. Damit soll das Singen, das lange Zeit nicht zulässig war, vorsichtig wiederbelebt werden. Der gastgebende Chor unter der Leitung seines Dirigenten Hans Kaspar Scharf wird um 19.30 Uhr das Freundschaftssingen eröffnen.

Viernheimer Chöre treten auf

Neben den Viernheimer Chören Frauenchor, Sänger-Einheit und MGV Liederkranz wird noch der gemischte Chor Village Voices des MGV 1864 Habitzheim anreisen. Auch Abordnungen anderer befreundeter Vereine werden zu Gast sein. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, einen musikalisch interessanten Abend bei guter Chormusik zu verbringen.

Am Samstag lädt der MGV 1846 zu einem bunten Unterhaltungsabend ein – allerdings ist die Veranstaltung bereits „ausverkauft“. Um den Zutritt zu steuern, wurden die Karten für maximal 300 Besucher im Vorfeld ausgegeben. Für Stimmung sorgen die Schlagerstars mit ihrer beliebten Schlagerparade. Im Repertoire haben die Sänger nicht nur deutschen Schlager, sondern auch englischsprachige Hits. Für Musik zum Tanzen sorgt die Band von Martin Böhm. Am Sonntag wird die „Frühschoppenmusik“ wieder aktiviert. Die Stammtisch-Band der Gaststätte „Rose“ im Gorxheimertal, allesamt bekannte Musiker aus der Region um den Bandleader Martin Böhm, wird Musik zum Mitsingen und Mitklatschen präsentieren. Dabei werden die Musiker ohne Verstärker, unplugged, die Gäste begeistern. Beginn des Frühschoppens ist um 10 Uhr, nach dem Mittagessen gibt es auch noch Kaffee und Kuchen.

Der MGV freut sich über viele Gäste an den drei Tagen am Sandhöfer Weg, kann aber auch noch helfende Hände gebrauchen, für Aufbau, das eigentliche Fest sowie den Abbau. Wer spontan mithelfen möchte, wird gebeten, sich beim Ersten Vorsitzenden Jens Heinen (Telefon 06204/91 31 00) zu melden. Kuchenspenden für den Sonntagnachmittag werden am Sonntagvormittag entgegen genommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.