Palmen, Sand und Livemusik

Viernheim. Der „Vernweh-Strand“ am Rhein-Neckar-Zentrum freut sich immer größerer Beliebtheit. Wie Centermanager Dani Marquardt schon zum Start vermutet hat, braucht es eben seine Zeit, bis sich das außergewöhnliche Angebot herumgesprochen hat. Das tolle Wetter mit vielen Sonnenstunden, blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen trägt jedenfalls seinen Teil zu immer größeren Besucherzahlen bei. Auch das musikalische Programm kann sich sehen, besser gesagt: hören lassen.

Am vergangenen Samstagnachmittag sorgte das Indie-Pop-Duo Used auf dem kleinen Strandabschnitt im südwestlichen Teil des Einkaufszentrums für die zu einem Urlaub passenden Klänge. Die Zuhörer konnten es sich in den Liegestühlen bequem machen, einen Imbiss zu sich nehmen oder einen erfrischenden Cocktail schlürfen. Die Geräusche von der nahen Autobahn hörten sich zudem irgendwie an wie das Rauschen des Meeres.

Eine Gruppe von jungen Familien hatte sich im Schatten der Palmen und Sonnenschirme niedergelassen, ein Fässchen Bier und eiskalter Prosecco sorgten dafür, dass die Hitze erträglich blieb. Während die Erwachsenen den späten Nachmittag mit musikalischer Umrahmung genossen, konnte der Nachwuchs im Sand Burgen bauen. Das ist genau das, was sich die Verantwortlichen des „Vernweh-Strands“ gewünscht haben, nämlich einen kleinen Urlaub vor der eigenen Haustür genießen. Von Donnerstag bis Samstag kann man dort auch in den kommenden Wochen noch in den Liegestühlen abhängen und das dezente Unterhaltungsprogramm verfolgen.

Außerdem gibt es Angebote, die sich gezielt auch an Familien mit Kindern richten. In dieser Woche (Donnerstag, 18 bis 20 Uhr) stehen zunächst Holger Bläß and friends auf der kleinen Strandbühne. Am Freitag (17 bis 21 Uhr) ist der Heidelberger DJ Simone zu Gast, ehe das Duo Dani & Tim am Samstag (18 bis 21 Uhr) die Woche musikalisch beendet.

Das Strandvergnügen geht noch bis zum 30. September. Vormerken sollte man sich bereits den 27. August. An diesem Tanzsamstag präsentiert Uschi ihre Tanzshow, und die Showgirls der World Dance Academy Nina Teza entführen die Besucher in die Südsee und nach Tahiti. Den Abschluss bilden ab 19 Uhr die Hulalanigirls.

Am 2. September steigt auf dem „Vernweh-Strand“ ein großes Kinderfest. Mit Marita und Nicky können echte Blumen-Haarreife gebastelt werden, und wer möchte, kann sich schminken lassen oder den Musikern des Trommelpalasts lauschen. Außerdem ist die Zirkus-AG der Humboldtschule zu Gast, und ab 17 Uhr wartet eine Märchenstunde auf die kleinen Besucher.