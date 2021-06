Packende Bilder zum Thema „Menschen“

Viernheim. Natürlich war die Darstellung des Menschen schon in der Kunst der Klassik in vielen unterschiedlichen Motiven wichtiger Bestandteil bei gemalten Botschaften. Jedoch die Vielfalt der menschlichen Wesen darzustellen, versucht jetzt der Viernheimer Maler Ludwig Mahner mit einer digitalen Ausstellung zum Thema „Menschen“.

Die Exponate deuten bereits in ihrer unterschiedlichen Größe auf die Vielfalt menschlicher Wesen hin. Vor allem zeigt die Ausstellung, dass kein Mensch für sich allein sein kann, sondern mit anderen zusammen leben will. Das veranschaulichen vor allem auch die Bilder von der Familie und Freunden. Der Besucher begegnet in dieser Ausstellung Sympathischen und Unsympathischen, Normalen und Sonderlingen. Ludwig Mahner zeigt Frauen in schillernder Mode, aber auch als Hausfrau. Die Besonderheiten dieser Erscheinungen reichen von einfachen Skizzen bis zu wuchtigen Schwarz-Weiß-Gestalten, von zarten Farbspielen bis zu strahlenden Farbkombinationen.

Bei gründlicher Betrachtung der Bilder entdeckt man die Selbstbildnisse des Malers. Einige der Kunstwerke waren vor der Corona-Pandemie bereits in der Kulturscheune zu sehen. Die digitale Einladung ist nun ein willkommener Beitrag zu dem gegenwärtig begrenzten Viernheimer Kunstangebot. Zu sehen ist die digitale Ausstellung unter https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/6456571/menschen. H.T.