Ostereier gestalten

Viernheim. Ostern steht vor der Tür und die frühlingshafte Stimmung lädt dazu ein, Ostereier zu verzieren. Das städtische Museum bietet für Kinder im Grundschulalter in Begleitung von Erwachsenen am Donnerstag, 7. April, von 15 bis 18 einen Kurs an, in dem Ostereier in Reservetechnik gestaltet werden. Mitzubringen sind hierfür zwei bis drei ausgeblasene Eier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Kurs lernen die Teilnehmenden eine traditionelle Technik kennen, die beispielsweise bei den Sorben noch heute angewandt wird, die Reservetechnik. Hierbei werden mit Bienenwachs wunderschöne Muster gestaltet und die Eier anschließend in den eigenen Lieblingsfarben gefärbt.

Ostereier in Reservetechnik gestalten Kinder im Museum. © Museum

Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Erika Rodenherber ist das Museum Viernheim (Berliner Ring 28). Die Kosten für den Eintritt betragen 5 Euro pro Kind. Erwachsene Begleitpersonen sind frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 /92 92 07 1 oder 92 92 07 5. Die am Veranstaltungstag gültigen Abstands- und Hygienebestimmungen der aktuellen Fassung der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen sind einzuhalten. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2