Ortsnetzstation wird erneuert

Viernheim. Die Stadtwerke Viernheim erneuern in der Neustädter Straße eine Ortsnetzstation. In diesem Zusammenhang wird der dort gelegene Spielplatz vom 11. Oktober bis zum 5. November für die öffentliche Nutzung gesperrt werden. In der Woche vom 11. bis 15. Oktober wird es zu Lärmbelästigung aufgrund von Abbrucharbeiten kommen. Weiterhin wird es im Zeitraum vom 2. bis 5. November zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich Heinrich-Lanz-Ring – Neustädter Straße – Georg-Büchner-Straße wegen der Stellung eines mobilen Kranes für die Anlieferung der neuen Transformatorstation kommen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. red

