Ortsgruppe vermeldet zahlreiche Zuchterfolge

Viernheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Viernheim, konnten im voll besetzten Vereinsheim am Sandhöfer Weg einmal mehr zahlreiche Zuchterfolge vermeldet werden. Darüber und über das große Interesse der Mitglieder freute sich natürlich auch der erste Vorsitzende Peter Send, besonders aber über die Anwesenheit des Ehrenmitglieds und ehemaligen Vorsitzenden Karl Reuter.

Send erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an verschiedene Veranstaltungen wie eine Ausstellung, eine Körung sowie zwei Prüfungen. Besonders hob er die bemerkenswerten Ergebnisse bei der Siegerhauptzuchtschau in Nürnberg hervor. „Die Erfolge unserer Mitglieder sorgten in der Welt der Schäferhundezucht einmal mehr für Aufsehen und erfüllen uns mit Stolz. Die Ortsgruppe Viernheim ist mit den erreichten Ergebnissen führend in der Welt der Deutschen Schäferhunde Zucht.“ Er betonte aber auch, dass ohne die Infrastruktur mit der großzügigen Vereinsanlage, die den Mitgliedern auch dank der Unterstützung der Stadt Viernheim geboten wird, solche Erfolge nicht möglich wären.

Wöchentliche Übungsstunden

Voll des Lobes war er auch für die Arbeit, die in den wöchentlichen Übungsstunden von Ausbildungswart Tim Marx und seinem Team geleistet wird. „Tim kann, zusammen mit seinem Vater Volker Marx, der als ausgebildeter Leistungs- und Rettungshunderichter äußerst kompetent in Sachen Ausbildung ist, sowohl dem Hund als auch dessen Besitzer viel beibringen“, so der Vorsitzende. In diesem Zusammenhang betonte er auch, dass, obwohl man auch ein Schäferhundeverein ist, auch andere Rassen herzlich willkommen sind und die Übungsstunden mehr als nur eine kostengünstige Alternative zu den privaten Hundeschulen darstellt.

Der zweite Vorsitzende Ludwig Roth erinnerte in seinem kurzen Statement, dass die Vorstandschaft in den vergangenen drei Jahren, die von der Corona-Pandemie geprägt waren, sehr konstruktiv zusammengearbeitet und diese schwierige Phase ohne Reibungsverluste überstanden habe.

Zuchtwartin Tina Martin berichtete von sieben gezüchteten Würfen, die in sieben verschiedenen Zuchtstätten zur Welt kamen. Auch sie ging nochmals auf die erzielten Erfolge der Viernheimer Züchter bei den Weltmeisterschaften 2022 in Nürnberg ein. „Besonders stolz sind wir auf unsere junge Züchterin Melissa Mackey, die erst 2020 mit der Zucht begann und auf der vergangen Siegerhauptzuchtschau mit ihrer Hündin Akuba, die aus ihrem ersten Wurf stammt, mit ,Vorzüglich 3’ bereits einen Riesenerfolg feiern durfte“, betonte die erfahrene Hundehalterin.

Über seine Tätigkeit als Ausbildungswart berichtete Tim Marx, der sich über die sehr gut besuchten Übungsstunden dienstags und freitags ab 17 Uhr freute. Er bedankte sich bei allen Helfern, die seine Arbeit unterstützt haben und freut sich auch künftig bei der Erziehung der Vierbeiner mitzuhelfen. Nach dem Bericht der Kassenwartin Marketa Roth bescheinigten ihr die beiden Kassenprüfer Hermann Fey und Jochen Seufert eine hervorragende fachmännische Arbeit. Die Entlastung des gesamten Vorstandes wurde beantragt und von den versammelten Mitgliedern einstimmig vorgenommen.

Besondere Leistungen gewürdigt

Bei den Ehrungen gingen Auszeichnungen an Alessia Senesi, Tina Martin, Melissa Mackey, Laura Czech, Simone Detscher, Salvatore Caniello und Ludwig Roth für besondere Leistungen im vergangenen Jahr. Heike Mackey wurde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, und Domenico Mantello wurde für sein Engagement rund um die Pflege der Vereinsanlage ein Präsentkorb überreicht.

Bei der Wahl des Vorstands wurden die Ämter mit Peter Send (Vorsitzender), Ludwig Roth (zweiter Vorsitzender), Tina Martin (Zuchtwartin), Tim Marx (Ausbildungswart), Marketa Roth (Kassenwartin), Jasmin Jülch (Jugendwartin), Leonie Stiefel (Schriftwartin), Jochen Seufert und Hermann Fey (beide Kassenprüfer) besetzt. Zur anstehenden Landesdelegiertentagung in Lahr konnten aufgrund der positiven Mitgliederentwicklung vier Delegierte gestellt werden. Die Interessen der Ortsgruppe Viernheim vertreten Peter Send, Tina Martin, Ludwig Roth und Marketa Roth, Ersatzdelegierte sind Jan Martin und Tim Marx.