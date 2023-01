Orientalische Reise

Viernheim. Aktuell berichten die Nachrichten hauptsächlich über die Protestbewegungen im Iran – doch was ist mit den schönen Seiten in diesem Land? Über diese Orte und Menschen werden die beiden Fotografen Annette Müller und Helmut Vogel in einer Multivisionsshow am Donnerstag, 19. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus, Kleiner Saal, berichten. Sie erzählen Geschichten von ihrer Reise, informieren über den kulturellen Hintergrund der Einwohner und auch, wie es abseits der touristischen Pfade aussieht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro pro Person. Vorab-Anmeldungen bei der Volkshochschule Viernheim sind möglich. Für spontan Entschlossene gibt es auch eine Abendkasse. Anmeldungen nimmt die vhs Viernheim unter Telefon 06204/988 -404, -405 oder -406, per Mail oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. red