Orgeltage gehen weiter

Viernheim. Im Rahmen der Orgeltage gestaltet der Propsteikantor Konja Voll aus Bensheim am Sonntag, 19. September, ein zweites Konzert ab 19 Uhr in der Auferstehungskirche. „Orgel pur – Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“ lautet der Titel des Programms. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trompete als Gegenpart

Eine unwiderstehliche Kombination von Trompete und Orgel beendet am Sonntag, 26. September ab 19 Uhr, die siebten Viernheimer Orgeltage. Marion Krall, Assistentin an der Christuskirche in Mannheim, wird zusammen mit Falk Zimmermann, Trompeter des Mannheimer Nationaltheaters, Werke von J. S. Bach, D. Buxtehude, J. Langlais und E. Rautavaara spielen. Der Eintritt beträgt ebenfalls 8 Euro, für Kinder und Jugendliche 5 Euro. JR