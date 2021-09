„Organisatorischer Aufwand hat sich gelohnt“

Viernheim. „Mit dem Ablauf der Orgeltage bin ich wirklich zufrieden – der organisatorische Aufwand hat sich gelohnt“, berichtet Kantor Martin Stein. Die siebten Viernheimer Orgeltage fanden mit dem Auftritt der Organistin Marion Krall und dem Trompeter Falk Zimmermann in der Auferstehungskirche am Berliner Ring ihren Abschluss. Der Kantor blickte im Gespräch mit dieser Redaktion noch einmal auf die Konzertreihe zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die evangelischen Kirchengemeinden in Viernheim sind schon seit vielen Jahren musikalisch äußerst aktiv: Neben der evangelischen Kantorei, Kinder- und Jugendchören und dem Gospelchor gibt es auch Instrumentalensembles wie den Posaunenchor. Darüber hinaus organisiert Kantor Martin Stein regelmäßig Konzerte in der Auferstehungskirche, bei denen er zum Teil selbst an der Orgel aktiv ist und bei denen häufig renommierte Künstlerinnen und Künstler auftreten.

Trotz der Corona-bedingten Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die nach wie vor mit der Organisation von Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen verbunden sind, gelang es Martin Stein, mit einer neuen Auflage der Viernheimer Orgeltage einen kulturellen Höhepunkt auf die Beine zu stellen. Bei allen drei Veranstaltungen galt die 3G-Regel, bei der alle Besucher einen aktuellen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen mussten. Darüber hinaus organisierte die Auferstehungsgemeinde die Kontaktnachverfolgung. Die Besucher nahmen diese Regelungen jedoch gerne in Kauf und erschienen zu allen drei Terminen zahlreich.

Den Auftakt der Konzertreihe machte die Veranstaltung „Orgel & Bike“ Dabei kam das Publikum in den Genuss dreier Konzerte an drei verschiedenen Orten. Den Weg von Kirche zu Kirche legten die meisten Besucher mit dem Fahrrad zurück. Den Auftakt machte dabei Martin Stein in der Auferstehungskirche mit der Interpretation mehrerer Bach-Werke, ehe Han Kyoung Park-Oelert in der Petruskirche in Mannheim-Wallstadt eine Mischung aus klassischen Werken und Adaptionen moderner Filmmusik präsentierte. Claudia Seitz präsentierte in der Epiphaniaskirche in Mannheim-Feudenheim mehrere Stücke unter dem Motto „Bach & others“, bevor die Gruppe den Tag bei bestem Wetter vor der Auferstehungskirche bei Brezeln und Sekt ausklingen ließ.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Besonders hat mich gefreut, dass wir mit dem Auftritt der ‚Jazz Nuts‘ unter der Leitung von Christian Marley vor der Auferstehungskirche den guten Kontakt zur Viernheimer Musikschule pflegen konnten“, hob Stein hervor. Es sei ein bewegender Moment gewesen, dass das Saxophonensemble der Musikschule sein Repertoire wieder in Vollbesetzung präsentieren konnte.

Eine Woche später setzte Propsteikantor Konja Voll mit seinem Auftritt unter dem Motto „Orgel pur“ die Reihe fort. Voll ist durch sein Wirken überregional bekannt, präsentierte Werke von Bach, weitere Choralvorspiele und zum Abschluss das Kirchenlied „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“ in verschiedenen Variationen. Dabei begeisterte er das Publikum mit seinem anspruchsvollen Programm und einem virtuosen Auftritt. Zum Abschluss zauberten Marion Krall und Falk Zimmermann unter dem Motto „Orgel trifft Trompete“ festliche Klänge in die Auferstehungskirche.

Bald wieder normale Proben

„Orgeltage finden nicht jährlich statt und sollen ein Highlight bleiben – eine Neuauflage der Veranstaltung ‚Orgel und Bike‘ im kommenden Jahr ist aber denkbar“, wagte Stein einen Ausblick. Zunächst hofft er jedoch, dass auch die Chöre bald wieder zu einem normalen Proben- und Konzertalltag zurückkehren können. Die Sängerinnen und Sänger der Evangelischen Kantorei und des Gospelchores stehen bereits in den Startlöchern. fds