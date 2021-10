Ordnungsamt unter neuer Führung

Viernheim. Die vorübergehend vakanten Führungspositionen im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung sind wieder besetzt. Sebastian Geschwind, der zuvor bei der Lampertheimer Stadtverwaltung tätig war, übernahm zum 1. Oktober die Amtsleitung. Er folgt auf Volker Klein, der ebenso wie sein früherer Stellvertreter Martin Bosold Ende August in den Ruhestand gegangen war. Auf Bosolds Posten rückte nach einer internen Stellenumbesetzung Alexander Kuhn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich, dass wir beide anspruchsvollen Stellen mit kompetenten und bereits erfahrenen Mitarbeitern aus diesem Bereich besetzen konnten“, sagte Bürgermeister Matthias Baaß bei der Vorstellung der neuen Führungskräfte. Zu den Aufgabengebieten des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung gehören Gefahrenabwehr, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Umweltrecht. Aktuell sind dort 20 Mitarbeiter beschäftigt. Auf einen Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit wollte sich Ordnungsamtsleiter Geschwind auf Anfrage dieser Redaktion noch nicht festlegen. Er befinde sich momentan in der „Orientierungsphase“ und sei darum bemüht, die „motivierten Mitarbeiter, Arbeitsweisen, Strukturen und laufenden Projekte“ kennenzulernen. „Kurz- und langfristige Maßnahmen können selbstverständlich erst dann mit der gebotenen Tiefe und Qualität angegangen werden, wenn der erste Überblick erfolgt ist“, so Geschwind. Die jüngsten Lockerungen der Corona-Regelungen wirken sich nach Angaben des Amtsleiters bereits auf die tägliche Arbeit der Bediensteten aus. „Tätigkeiten in Bezug auf die Corona-Verordnung nehmen ab.“

Sebastian Geschwind ist 39 Jahre alt. Ins Berufsleben startete er 1998 mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Kreis Bergstraße. Von 2003 bis 2005 absolvierte er eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt. Beim Kreis war Geschwind mehrere Jahre als Sachbearbeiter im Bereich Brandschutz tätig, bevor er 2009 die Leitung des Sachgebiets Brandschutz und Gefahrgutüberwachung sowie 2012 die Stabstelle als Brandschutzbeauftragter übernahm.

Im Juli 2013 wechselte Geschwind als Sachbearbeiter zur Stadt Lampertheim in den Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung. Aufgrund seiner Qualifikation wurde er im November 2013 dort verbeamtet und war bis Juni 2018 als Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung und als stellvertretender Fachbereichsleiter tätig. Danach wechselte er in den Stab des Bürgermeisters zum Aufbau einer Zentralen Vergabestelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 33-jährige Alexander Kuhn ist seit Anfang März 2019 bei der Viernheimer Stadtverwaltung beschäftigt und war als Sachbearbeiter im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung für das Gebiet Spielhallenrecht, Bußgeldstelle und Straßenverkehrsbehörde zuständig.

Der Volljurist legte 2014 an der Philipps-Universität Marburg sein Erstes Staatsexamen ab. Es folgten die Referendarzeit am Oberlandesgericht Nürnberg sowie das Zweite Staatsexamen im Jahr 2017. Im Anschluss war Alexander Kuhn als Syndikusrechtsanwalt tätig, ehe er vor zwei Jahren ins Viernheimer Rathaus wechselte.