Ordnungsamt stellt Blitzer auf

Viernheim. Das Ordnungsamt wird auch in der Woche zwischen den Jahren wieder Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Die mobilen Blitzer stehen in der Weinheimer Straße, in der Lorscher Straße, in der Wasserstraße, im Berliner Ring, in der Wiesenstraße und in der Karl-Marx-Straße. Die Stadt Viernheim behält es sich außerdem vor, auch unangemeldete Kontrollen durchzuführen.

In der zurückliegenden Woche wurde ein Autofahrer bei einer Kontrolle mit 65 Stundenkilometern in der Friedrich-Ebert-Straße geblitzt. Erlaubt sind dort lediglich 30 Stundenkilometer. Den Verkehrssünder erwarten nun 260 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. kur