Orangene verlieren ihre beiden Testspiele

Viernheim. Der Start in die Saisonvorbereitung ist dem A-Ligisten SG Viernheim nicht gelungenen. Am vergangenen Wochenende standen zwei Testspiele an, die beide verloren wurden. Am Freitagabend trafen die Orangenen auf den Kreisligisten KSC Schwetzingen und unterlagen dort mit 2:3. Am Sonntagnachmittag war dann B-Ligisten TSV Schönau im Familiensportpark zu Gast und siegte mit 4:3.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Hirschacker, wohin die Partie gegen Schwetzingen kurzfristig verlegt wurde, spielten die Südhessen lange Zeit auf Augenhöhe mit. Nach dem 0:0-Pausenstand legten die Gastgeber allerdings zwei Tore vor. Steven Schreck markierte in der 68. Minute den Anschlusstreffer. In der Schlussphase fielen das 3:1 und der zweite Viernheimer Treffer durch Kerem Kocaman, der kurz darauf die Gelb-Rote Karte kassierte.

Die Partie gegen Schönau war recht abwechslungsreich, gerade was die Torfolge betraf. Schon nach fünf Minuten traf Marco Dorn für die Mannheimer. Noch vor der Pause drehten Elijahua Sommer (34.) und Marco Buttler (37.) die Partie. Zu Beginn der zweiten Halbzeit vergab Sommer für die SG einen Foulelfmeter, fast im Gegenzug glich Dorn zum 2:2 aus. Mit seinem zweiten Tor (57.) brachte Buttler die Viernheimer aber erneut in Führung. Steffen Stein (66.) und Dorn zum Dritten bescherte den Schönauern doch noch den Sieg. JR