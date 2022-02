Orangene orientieren sich nach oben

Viernheim. Fußball-A-Ligist SG Viernheim geht mit großen Sorgen in die zweite Saisonhälfte. Die Orangenen haben eine sehr schlechte Hinrunde gespielt und schweben als Tabellenelfter in akuter Abstiegsgefahr. „Es wird eine schwierige Rückrunde werden. Ziel ist es, zwei bis drei Plätze nach oben zu rutschen“, weiß Trainer Ralf Dalmus um die Schwere der Aufgabe. Neuverpflichtungen hat es in der Winterpause nicht gegeben, die SG setzt also auf das bewährte Personal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es waren aber auch keine Abgänge zu verzeichnen, und die Zahl der verletzten Spieler hat sich stark reduziert. „Es fehlt eigentlich nur noch Enrico Crudo, der nach einem Kreuzbandriss schon seit mehreren Monaten nur zuschauen kann“, sagt Dalmus. Er hofft, den Routinier eventuell noch in der Schlussphase der laufenden Saison einsetzen zu können. Außerdem hat der Verein noch die Dreijahresplanung im Visier. Ziel ist es, mit der ersten Mannschaft einen vorderen Tabellenplatz zu erreichen. Dazu soll die Jugendarbeit ausgeweitet und alle Altersklassen besetzt werden.

Der Blick auf die Tabelle zeigt aber, dass es für Sportler und Verantwortliche noch einiges zu tun gibt. Obwohl die Saison erfolgversprechend begonnen hatte, fand die Mannschaft nie zu konstanten Leistungen. Elf Punkte nach 14 Spieltagen sind einfach eine mangelhafte Ausbeute. Das Torverhältnis unterstreicht die Schwächen des A-Ligisten. Mit nur 26 Treffern zählt die SG zu den schwächeren Teams, Christian Hausen und Steven Schreck teilen sich mit jeweils sechs Toren die interne Spitzenposition. Außerdem hat die SG schon 42 Gegentore hinnehmen müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings haben die Orangenen das abgebrochene Spiel bei der SG Hohensachsen in der Hinterhand, das Urteil des Verbandsgerichts steht noch aus. Damals hatte sich der Schiedsrichter von den Südhessen bedroht gefühlt und zur Halbzeit das Sportgelände ohne Angabe von Gründen verlassen. Die Verantwortlichen der Viernheimer gehen von einer Neuansetzung der Partie aus.

Um rechtzeitig in Form zu kommen, hat das Team schon vor zwei Wochen das Training wieder aufgenommen. Da der Rasenplatz gesperrt ist und der Hartplatz sich in einem schlechten Zustand befindet, wurden die ersten Einheiten in einer Soccerhalle absolviert. Freundschaftsspiele wurden auch schon vereinbart. So trifft die SG vor dem Lokalderby beim TSV Amicitia 2 am 6. März noch auf den SV Sandhofen, den TSV Schönau, Blau-Weiß Mannheim, Rot-Weiß Rheinau und die SG Hüttenfeld. JR