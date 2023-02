Opfer der Viernheimer Messerattacke weiter im Krankenhaus

Viernheim. Der 17-Jährige, der am Mittwochnachmittag durch Messerstiche verletzt worden ist (wir berichteten bereits online), befindet sich nach Angaben der Polizei weiter im Krankenhaus. Wie Bernd Hochstädter, Pressesprecher des Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte, handle es sich um zwei recht oberflächliche Stichverletzung. Lebensgefahr bestehe nicht. Gegen den Tatverdächtigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatort war der Spielplatz im Zeppenweg nahe den OEG-Gleisen.

Laut Hochstädter hatte der Streit unter den Jugendlichen bereits am Vormittag bei einem gemeinsamen Schulausflug begonnen. Am späteren Nachmittag sei die Auseinandersetzung dann auf dem Spielplatz fortgeführt worden. Es standen sich jeweils drei Beteiligte gegenüber, wobei es bei den Handgreiflichkeiten drei Geschädigte und drei Tatverdächtige gebe, so der Polizeisprecher. Zwei der Angegriffenen hätten flüchten können, den dritten hätten die Stiche getroffen. Es sei auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Die Identität der Geschädigten sei der Polizei inzwischen bekannt, die der Angreifer sei noch nicht vollständig ermittelt, sagte Hochstädter.



Anwohner, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, hatten gegen 17 Uhr die Polizei alarmiert. Diese suchte mit allen zur Verfügung stehenden Kräften nach den Beteiligten.